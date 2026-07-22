حرائق الغابات في الجزائر.. الحماية المدنية تكشف حصيلة آخر التدخلات

195 حريقًا خلال 24 ساعة و53 بؤرة لا تزال مشتعلة

كشفت الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، حصيلة آخر التدخلات في إخماد حرائق الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية عبر مختلف الولايات.

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية تسجيل 195 حريقا عبر مختلف أنحاء الوطن خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، تمكنت فرق التدخل من إخماد 142 حريقًا منها، فيما تتواصل عمليات الإطفاء لإخماد 53 حريقًا عبر 15 ولاية، وفق حصيلة موقوفة على الساعة السابعة صباحًا.

وأوضحت الحماية المدنية أن الحرائق المتواصلة تتوزع على ولايات عنابة (3 حرائق)، سوق أهراس (3)، سكيكدة (18)، قالمة (3)، البويرة (1)، المدية (2)، معسكر (2)، ميلة (1)، الطارف (7)، جيجل (4)، قسنطينة (1)، بجاية (5)، تلمسان (1)، سعيدة (1)، وتيميمون (1).

وشهدت ولاية بجاية أربع حرائق وصفت بالمهمة ببلدية بوخليفة، حيث لا تزال عمليات الإخماد متواصلة.

وفي ولاية عنابة، تواصل فرق التدخل مكافحة الحرائق ببلدية سرايدي، على مستوى منطقتي سيدي بومدين وبوزيزي، حيث تم إجلاء مرضى من مستشفى سرايدي، إضافة إلى إخلاء فندق المنتزه وعدد من المساكن، كما تتواصل عمليات الإطفاء ببلدية التريعات بمنطقة عين السبسي.

أما ولاية سكيكدة، فقد سجلت أكبر عدد من الحرائق المتواصلة، خاصة ببلديات المرسى، والشرايع التي تشهد ثلاثة حرائق مهمة، إلى جانب عين شرشار، وجندل سادي، والسبت، فيما تتواصل عمليات الإخماد.

وفي ولاية الطارف، تتواصل الجهود لإخماد سبعة حرائق، منها حريقان بكل من بلدية الزيتونة وعين الكرمة والشافية، إضافة إلى حريق ببلدية واد الزيتون.

كما تستمر عمليات الإطفاء في ولاية جيجل، حيث تشهد بلدية أولاد يحيى خدروش ثلاثة حرائق مهمة، إلى جانب حريق ببلدية بوسيف أولاد عسكر.

وسجلت ولاية قالمة حريقًا ببلدية قلعة بوصبع، فيما تتواصل عمليات الإخماد ببلدية الهاشمية في ولاية البويرة، وبلدية حناشة بولاية المدية.

وفي ولاية معسكر، تواصل مصالح الحماية المدنية مكافحة حريقين ببلديتي نسمط ونقعة، كما تتواصل عمليات الإطفاء ببلدية عين الزانة في ولاية سوق أهراس، وبلدية العياضي برباس بولاية ميلة، إضافة إلى حريق ببلدية ضاية ثابت في ولاية سعيدة.