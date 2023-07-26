حرائق الغابات محور محادثة مرَاد مع نظيره التونسي

تباحث وزير الداخلية، ابراهيم مراد، في مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي، كمال الفقي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال مجابهة الحرائق، حسب ما أفاد به الأربعاء بيان للوزارة.

وأوضح نفس المصدر أن مراد تحادث هاتفيا مع نظيره التونسي, كمال الفقي, الذي قدم له تعازيه إثر تسجيل عدد من الضحايا جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن.

بدوره، “استفسر مراد من نظيره التونسي عن تطور الوضعية العامة للحرائق التي نشبت في بعض المناطق من أراضي الجمهورية التونسية الشقيقة”.

وتباحث الطرفان “سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال مجابهة الحرائق، لاسيما من خلال تضافر الجهود في مجال التدخل والإنقاذ، خاصة في المناطق الحدودية المشتركة”. يضيف البيان.