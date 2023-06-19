حرائق الغابات: مراد يكشف عدد الطائرات التي وصلت الجزائر

كشف وزير الداخلية، ابراهيم مراد عن استقدام 6 طائرات قاذفة للمياه من أمريكا الجنوبية وهذا تحسبا لحرائق الغابات.

ولدى نزوله ضيفا بفوروم الأولى، أكد مراد تعاقد الوزارة مع شركة من أمريكا الجنوبية وبالضبط من دولة الشيلي، حيث تم استقدام 6 طائرات مخصصة لإخماد الحرائق.

إلى جانب ذلك، تم اقتناء طائرة أخرى بسعة 12 لترا ستدخل جميعها مرحلة التجارب هذه الأيام في إطار الاجراءات الاستباقية. يقول الوزير.

وفي السياق ذاته، تم تخصيص 10 مدرجات لهبوط الطائرات، يقول مراد أغلبها متواجد في الولايات الساحلية.