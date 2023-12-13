حرائق الغابات: مرَاد يكشف موعد استلام طائرات الإطفاء

ستسلم الجزائر شهر جانفي المقبل طائرات جديدة لإطفاء حرائق الغابات، حسب ما أعلن عنه وزير الداخلية، ابراهيم مراد.

وجاءت تأكيدات الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي خصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، كشف مراد أن الجزائر ستستلم شهر جانفي المقبل، طائرات جديدة لإطفاء الحرائق، إلى جانب اعتزامها مواصلة استئجار طائرات إطفاء إضافية على غرار السنتين الأخيرتين.

فضلا عن اعتماد عدة استراتيجيات لمواجهة حرائق الغابات على غرار إعداد مهابط لطائرات الإطفاء وفتح المسالك الغابية.

وأضاف مراد أن السلطات العمومية يقع على عاتقها مسؤولية تحيين مخططات الكوارث والعمل وفقا لمبدأ “التجهز لأسوأ السيناريوهات”، لتحقيق الجاهزية التامة لمواجهة أي أخطار طارئة، بغية تفادي وقوع خسائر بشرية على وجه الخصوص.

وتحقيقا للعمل التشاركي، أشار الوزير إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني بمختلف أطيافه في العمليات التحسيسية والتكوينية المتعلقة بالوقاية والحد من أخطار الكوارث، سيما أن بعضها نتاج النشاط البشري.