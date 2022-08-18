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الجزائر

حرائق الغابات.. مرصد المجتمع المدني يطلق حملة لإغاثة المتضررين

الشروق أونلاين
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حرائق الغابات.. مرصد المجتمع المدني يطلق حملة لإغاثة المتضررين

أعلن المرصد الوطني للمجتمع المدني، الخميس، عن إطلاق  حملة وطنية للإغاثة والتّضامن مع المواطنين المتضرّرين من الحرائق التي مست بشكل كبير ولايات الطارف، سوق أهراس وسطيف.

وجاء ذلك في بيان للمرصد الوطني للمجتمع المدني أكد فيه انه “أمام سلسلة الحرائق التي مسّت العديد من ولايات الوطن، والتي أسفرت عن وقوع خسائر بشريـــة و أضرار مادية جسيمـة، من وفيات و مصابين، فإنّ المرصد الوطني للمجتمع المدني يطلق حملة وطنية للإغاثة و التّضامن مع المواطنين المتضرّرين”.

كما وجّه المرصد الوطني نداء لكلّ الجمعيات المحلية والوطنية للمساهمة في هذه العملية التّضامنية من خلال تقديم المساعدات والخدمات اللاّزمة بالتنسيـق مع السّلطات و الهيئات العمومية.

المرصد الوطني للمجتمع المدني

في هذا الشأن، أعلن المرصد عن تنصيب لجنة وطنية للتنسيق والمتابعة، تضـع تحت تصرف الجمعيات للاتصال والاستفسار عبر الأرقام التالية: 08 08 61 021 74 74 64 021

وأوضح المصدر إنه “إضافة إلى مختلف العمليات التضامنية المبرمجة، سيتمّ تنظيم عمليات للوقاية عبر كافّـــة ولايات الوطن، تشــارك فيها كافّـــة الجمعيات بهدف أخذ التدابير الوقائية من نشوب الحرائق والسّـهر على حماية المساحات الغابية”.

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