حرائق الغابات.. هذا ما أمر به بلجود

شدد وزير الداخلية كمال بلجود، الاثنين، على ضرورة الانتهاء من ضبط الخسائر الناتجة عن الحرائق التي عرفتها بعض ولايات الوطن حتى يتم مباشرة عمليات التعويض.

وأفاد بيان للوزارة “وخلال ترؤسه اجتماعا تنسيقيا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، جمعه بالولاة، عاد -وزيرالداخلية- إلى حصيلة الحرائق التي عرفتها بعض ولايات الوطن، حيث شدد على ضرورة الانتهاء من ضبط الخسائر بكل أنواعها حتى يتم مباشرة عمليات التعويض، مع الإبقاء على مستوى عال من التأهب واليقظة”.

وفي ذات الصدد، ومن أجل الوقاية من الأخطار الكبرى، شدد الوزير على “إلزامية مواصلة حملات النظافة الواسعة للمحيط والوديان والتكفل بالنقاط السوداء، بالتعاون مع مختلف المصالح، تجنبا لآثار التقلبات الجوية والفيضانات الموسمية المحتملة، لا سيما خلال هذه الفترة”.

وبذات المناسبة، استعرض وزير الداخلية سير التحضيرات للدخول الاجتماعي المقبل، حيث شدد على ضرورة “العمل على توفير كافة الشروط التنظيمية واللوجستية بالتنسيق مع جميع المصالح المعنية”، مؤكدا على أهمية “العمل الجواري وضرورة تكثيف الخرجات الميدانية على كافة المستويات قصد الاطلاع على انشغالات المواطنين عن كثب والتكفل بها في أحسن الظروف”.

وفيما يخص الإحصاء السكاني السادس للسكان والإسكان، تطرق الوزير إلى “آخر التحضيرات المتعلقة بتعبئة الموارد البشرية والمادية اللازمة لإنجاح هذه العملية الوطنية”، داعيا بالمناسبة الى “الحرص على تحسيس المواطنين بأهمية مساهمتهم فيها لما تحمله من بعد استراتيجي في تخطيط مختلف السياسات العامة”.