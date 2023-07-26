حرائق الغابات.. وزير الفلاحة يطلع على مخطط الوقاية بتيبازة

اطلع وزير الفلاحة محمد عبد الحفيظ هني سهرة الثلاثاء على مخطط الوقاية من حرائق الغابات بولاية تيبازة التي تتوفر على غطاء غابي كثيف يقدر بـ 43 ألف هكتارا.

وأفاد بيان للوزراة أن هني أكد في حديثه مع مختلف المسؤولين خلال زيارته لمقرات كل من محافظة الغابات ومديرية الحماية المدنية والرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات ومخيم صيفي بشاطئ واد البلاع بشرشال على “العمل الاستباقي” و “مزيدا من اليقظة والحذر والتجنيد” لمواجهة الحرائق التي أضحت “خطرا خاصة امام تسجيل تغييرات مناخية عبر العالم وارتفاع كبير في درجات الحرارة”.

وأضاف هني أن السلطات العليا في البلاد تولي هذا الموضوع أهمية “بالغة” وتركز اهتمامها ومجهوداتها حول “المحافظة على حياة المواطنين كأولوية قصوى وهدف اساسي” مبرزا أن جميع مصالح الدولة بإمكاناتها البشرية والمادية مجندة للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها.

وقال الوزير الذي كان مرفوقا بالأمينة العامة للولاية، والي تيبازة بالنيابة، والمدير العام للغابات جمال طواهرية، “هناك ظروف مناخية استثنائية يعيشها العالم جراء التغييرات المناخية المسجلة من سنة لأخرى تميزت بتيارات هوائية ساخنة مصحوبة أحيانا برياح قوية ما يجعل من أخطار اندلاع حرائق الغابات مرتفعة جدا ضف إلى ذلك عامل الجفاف”.

وطالب هني بالمحافظة على مستويات الجاهزية العالية لدى مصالح الغابات وعناصر الحماية المدنية وباقي المتدخلين من السلطات العمومية المحلية والعمل دوريا على الرفع من درجة اليقظة والحذر والوعي لدى مختلف المتدخلين الى العمل على تنظيم حملات توعوية للتحسيس من مخاطر حرائق الغابات و اهمية المحافظة عليها”.

كما دعا الوزير السلطات المحلية لولاية تيبازة من أجل تكثيف الحملات التحسيسية مع استهداف المصطافين، سيما منهم الذين يتوافدون على شواطئ تتواجد بالقرب من مساحات غابية كثيفة مع التأكيد على تهيئة مسالك نجدة في حال نشوب حرائق وكذا إشراك جمعيات المجتمع المدني والمساجد في هذه العملية الوطنية التي تتطلب تجنيد الجميع.