حرائق الغابات: وكيل الجمهورية بمحكمة سوق أهراس يصدر بياناً هاماً

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، الخميس، عن توقيف مشتبه فيه بإضرام النار داخل الغابة المحاذية لحي 400 مسكن.

وجاء في بيان نشرته وزارة العدل “أفضت التحقيقات القضائية الجارية حول حرائق الغابات بدائرة الاختصاص إلى توقيف مشتبه فيه بإضرام النار داخل الغابة المحاذية لحي 400 مسكن، حيث تبين بعد تفتيشه من طرف مصالح الأمن أنه كان يحمل ثلاث ولاعات،يتعلق الأمر بالمدعو (ق .س) البالغ من العمر 29 سنة، مسبوق قضائيا”.

وتابع البيان “بتاريخ اليوم تم تقديم المعني أمام النيابة وفتح ضده تحقيق قضائي وضد كل من يكشف عنه التحقيق لجنايات وضع النار عمدا في الغابات، الحريق العمدي المؤدي لوفاة أشخاص وإحداث جروح وعاهات مستديمة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 396، 396 مكرر و399من قانون العقوبات”.

وأشار المصدر إن “قاضي التحقيق لدى محكمة سوق أهراس بعد الاستماع إلى المعني عند الحضور الأول أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت”.

وختم البيان “وإذا أكد التحقيق الطابع التخريبي لهذه الأفعال، سيتم تفعيل آليات إخطار القسم المختص بقضايا الإرهاب بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة”.

توقيف 3 متهمين بحرق محاصيل زراعية “عمداً” بالطارف

ومساء الخميس، أوقفت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، ببلدية بحيرة الطيور بولاية الطارف، ثلاثة أشخاص أضرموا النار عمدا في محاصيل زراعية موضوعة في أكوام وحزم مملوكة للغير.

وأفاد بيان صادر عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، أنه “بفضل الاستعلام الجيد واليقظة الدائمة لأفراد الدرك الوطني، تمت الإطاحة بـ3 أشخاص ينحدرون من ولاية الطارف وتتراوح أعمارهم بين 40 و70 سنة قاموا بإضرام النار عمدا في محاصيل زراعية”.

وأضاف البيان أنه فور الانتهاء من التحقيق، سيقدم هؤلاء أمام الجهات القضائية المختصة.

وتبقى جهود الوحدات التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالطارف متواصلة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة من طرف قيادة المجموعة في سبيل تحقيق الأمن والسكينة عبر كامل إقليم اختصاص المجموعة، وفق المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.