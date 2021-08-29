-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
أطلقتها وزارة العمل

حرائق الغابات: 200 ألف طن من المساعدات لفائدة الولايات المتضررة

الشروق أونلاين
  • 234
  • 0
حرائق الغابات: 200 ألف طن من المساعدات لفائدة الولايات المتضررة

أطلقت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأحد، من المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، قافلة تضامنية محملة بأزيد من 200 طنا من المساعدات لفائدة المتضررين من حرائق الغابات الأخيرة.

وأشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية، رفقة والي ولاية الجزائر، يوسف شرفة، على اعطاء اشارة انطلاق هذه القافلة التضامنية.

وفي تصريح للصحافة أوضح الوزير أن هذه القافلة التي ستجوب الولايات المتضررة من حرائق الغابات الأخيرة، “تشمل 10 شاحنات معبئة بما يزيد عن 200 طن من المساعدات تتمثل في عدة مستلزمات من بينها مواد صيدلانية”.

وأبرز لحفاية أن هذه القافلة التضامنية أعدتها الوزارة بمساهمة كل الهيئات تحت الوصاية الى جانب الفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي.

وأكد الوزير أن هذه الهبة تندرج في اطار العمليات التضامنية مع كافة المتضررين من هذه الحرائق، مترحما بنفس المناسبة على أرواح الضحايا وشهداء الواجب، متمنيا الشفاء للمرضى المصابين.

مقالات ذات صلة
تأجيل الإجتماع الإستثنائي لمجلس الوزراء إلى يوم الإثنين

تأجيل الإجتماع الإستثنائي لمجلس الوزراء إلى يوم الإثنين

وزارة التربية تضبط وضعية المستخدمين بعد وفيات كورونا

وزارة التربية تضبط وضعية المستخدمين بعد وفيات كورونا

الدبلوماسية الجزائرية تبحث استعادة بعدها الإفريقي

الدبلوماسية الجزائرية تبحث استعادة بعدها الإفريقي

تنصيب سمير قايد مديرا عاما لوكالة الأنباء الجزائرية

تنصيب سمير قايد مديرا عاما لوكالة الأنباء الجزائرية

دبلوماسي تونسي سابق يحذر من نقل صراعات الشرق الأوسط إلى المغرب العربي

دبلوماسي تونسي سابق يحذر من نقل صراعات الشرق الأوسط إلى المغرب العربي

إقالات بالجملة وسط رؤساء محافظات الأفلان

إقالات بالجملة وسط رؤساء محافظات الأفلان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد