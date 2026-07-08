حرائق المحاصيل الزراعية تتواصل بالشرق الجزائري

استنفرت مصالح الحماية المدنية في الولايات

شهدت عدة ولايات من شرق الجزائر، خلال الساعات الماضية، اندلاع سلسلة من حرائق الغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية، في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، ما استدعى تدخلات مكثفة لمصالح الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على أغلب البؤر، مع بقاء بعض العمليات متواصلة.

ووفق الحصيلة العامة، تم تسجيل 37 حريقًا عبر مختلف الولايات، منها 6 حرائق لا تزال عمليات إخمادها متواصلة، فيما تم إخماد حريقين مع إبقائهما تحت الحراسة تحسبًا لأي تجدد للنيران، مقابل 29 حريقًا أُخمدت نهائيًا.

وعلى مستوى حرائق الغابات والأدغال، لا تزال فرق التدخل تواصل جهودها لإخماد حريق غابة بدوار منتانو ببلدية تيزي نبشار بولاية سطيف، في حين تمكنت من وضع حريق الأدغال والأحراش بالمنطقة الجبلية المينا – مزرعة ببلدية برحال في ولاية عنابة تحت الحراسة بعد السيطرة عليه. أما بولاية سوق أهراس، فقد تم الإخماد النهائي لحريق الغابة المسجل بمشتة السطايفية ببلدية الزعرورية.

أما فيما يتعلق بحرائق المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، فقد سجلت عدة ولايات تدخلات ناجحة، حيث أُخمد نهائيًا حريق المحاصيل الزراعية بعين بازم في بلدية أولاد قاسم بولاية أم البواقي، إلى جانب ثلاثة حرائق مماثلة مست المحاصيل الزراعية بكل من قالمة، وبرج بوعريريج، والطارف.

كما تمكنت فرق الإطفاء بولاية قسنطينة من السيطرة على حريق أشجار مثمرة بحمام السخون ببلدية حامة بوزيان، إضافة إلى حريق محاصيل زراعية بمنعرجات بوكبوس على الطريق الوطني رقم 20 ببلدية عين عبيد.

وتؤكد هذه الحرائق، التي تتزامن مع موجة الحر التي تشهدها مختلف ولايات الشرق الجزائري، ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، خاصة بالمحيط الغابي والمناطق الفلاحية، وتفادي كل السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع النيران، لاسيما خلال موسم الحصاد، حفاظًا على الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية والممتلكات.