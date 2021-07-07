حرائق خنشلة.. توقيف 3 أشخاص مشتبه بتورطهم في إشعال النار
أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة أشخاص يشتبه تورطهم بحرائق خنشلة عبر إشغال النار بغابات عين ميمون ببلدية طامزة.
وكشفت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لخنشلة في بيان لها، الثلاثاء، أن عناصرها قامت بتوقيف المشتبه بتورطهم في إشعال النار بغابات عين ميمون تترواح أعمارهم ما بين 18و55 سنة بالقرب من غابة “بئر وصفان” و “عين ميمون” بطامزة”.
وأضاف المصدر بأن التحقيق جار معهم حاليا من طرف عناصر الضبطية القضائية ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم.
وأكد الدرك الوطني أن عناصره لا يزالون متواجدين بمكان اندلاع الحرائق التي أتت على مساحات شاسعة من الغطاء الغابي لمواصلة عملية التقصي والبحث عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء نشوب الحرائق وتوقيف الأشخاص المشتبه بضلوعهم في ارتكاب هذه الجريمة.
وزارة الفلاحة: هذه الإمكانيات المسخرة لمواجهة حرائق خنشلة
كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن تجنيد كل الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية من مختلف الولايات المجاورة لإخماد الحرائق التي تشهدها ولاية خنشلة، حفاظا على أرواح المواطنين والثروة الغابية والمستثمرات المحيطة بها.
وجاء في بيان الوزارة “أن أعوان الغابات بمرافقة أعوان الحماية المدنية جندوا منذ اندلاع الحريق بغابة أولاد يعقوب بولاية خنشلة، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المسداة إلى كافة المصالح المحلية تحت الوصاية من أجل تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لإخماد هذا الحريق الذي مس مساحات غابية ومستثمرات للأشجار المثمرة”.
وتابع البيان عمليات إخماد البؤرتين المتبقيتين تتواصل إلى حد الساعة من طرف أعوان الغابات والحماية المدنية وكذا المواطنون الذين هرعوا منذ اللحظات الأولى لمد يد المساعدة.
والجدير بالذكر فان القطاع ككل سنة، ابتداء من أول جوان، يقوم بوضع نظام خاص بمكافحة حرائق الغابات حيث تسخر وسائل معتبرة من طرف مصالح الغابات بالإضافة إلى إمكانيات الحماية المدنية مع مشاركة عدة قطاعات أخرى والمجتمع المدني.
انقذوا غابات خنشلة.. هاشتاغ يتصدر شبكات التواصل بالجزائر
وبالتزامن مع سلسلة الحرائق التي شهدتها ولاية خنشلة، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاغ يدعوا إلى انقاذ الغابات التي احتضنت الثورة التحريرية المجيدة وتزامنت كذلك مع ذكرى عيد الاستقلال.
وعرف وسم “انقذوا غابات خنشلة” تداولا واسعا، حيث عبر المتفاعلين مع الموضوع عن أسفهم لما حدث لجبال الأوراس التي كانت ملجأ رجال الثورة.
#انقذوا_غابات_خنشلة 🇩🇿
لمعاونة تغلب السبع … في خنشلة الرجال. pic.twitter.com/SNheVwXybx
— صـــــــلاح (@mafihachk) July 6, 2021
صفحة “قسنطينة الرسمية” كما تسمى نشرت عبر الفيسبوك وقالت “عيد الإستقلال اليوم في الأوراس .. حسبنا الله و نعم الوكيل … غابات أول نوفمبر الغابة التي احتضنت الثورة وكانت ملجأ لرجال أحرار ثوار الغابة سقيت بدماء طاهرة زكية دماء أبناء الجزائر لا حول و لا قوة إلا بالله لك الله يا أوراسنا”.
بارك الله في الشاوية الأحرار الذين تحركوا بشاحنات الماء من البلديات والقرى المجاورة اتجاه جبال عين ميمون #انقذوا_غابات_خنشلة pic.twitter.com/dwnm5A81wm
— السلطة للشعب☆Power To The People (@7PVRaupeuple8) July 5, 2021
أما على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” فانشرت العديد من الصور التي تظهر هول الحادثة التي لم تسلم منها حتى حيوانات المنطقة، داعيين إلى التحرك العاجل لوقف هذه الحرائق.
اللهم اجعلها بردا وسلاما على اهلنا في خنشلة#انقذوا_غابات_خنشلة pic.twitter.com/vZLRcJezC8
— خالد عقبة 🕋 (@Khaled_Dz_41) July 5, 2021
Il y a encore deux jours, je visitais Chélia et ses magnifiques forêts montagneuses. Ca fait mal au cœur de voir que ce patrimoine naturel est voué à la destruction par les flammes.
#انقذوا_غابات_خنشله pic.twitter.com/cixmxZFkp1
— Youcef Moharem (@YoucefMoharem) July 5, 2021
Omgg horses 😭💔💔 my heart was broken 😭 #خنشلة_تحترق #Horses #انقذوا_غابات_خنشلة pic.twitter.com/Ju7Zkqdv1n
— Zoya Belkacem (@belkacem_zoya) July 5, 2021
Xencelt 😢 🤲#انقذوا_غابات_خنشلة pic.twitter.com/MUyQo16yVn
— Jugurtha Zoubiri (@JZoubiri) July 6, 2021
من جهتها الحماية المدنية وعبر صفحتها الرسمية أكدت أن جهودها متواصلة من أجل اخماد حريق غابة بئر وناس.
#خنشلة #حريق_غابة
تتواصل جهود #الحماية_المدنية في إخماد حريق غابة بالمكان المسمى #غابة_بئر_وناس قرية عين ميمون #بلدية_طامزة #دائرة_الحامة.https://t.co/ajtmPLvveX pic.twitter.com/htAjOPJopa
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) July 5, 2021
الحماية المدنية: 49 شاحنة إطفاء وطائرات هيلكوبتر لإخماد حرائق بخنشلة
أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن تواصل جهود وحداتها في إخماد حرائق غابة بئر وناس قرية عين ميمون بلدية طامزة بولاية خنشلة، حيث تم تخصيص 49 شاحنة إطفاء.
faut pas être un génie pour comprendre la cause de cette incendie a chaque fois que l3id kbir approche ça arrive
#انقذوا_غابات_خنشلة
— MohamedSelhami🇩🇿 ☀️ (@MohamedSelhami7) July 5, 2021
وسخرت الحماية المدنية إمكانيات مادية وبشرية هائلة بالإضافة إلى إمكانيات ولاية خنشلة، تم تجنيد 5 أرتال متنقلة لولايات أم البواقي، باتنة، قسنطينة، بسكرة وولاية الوادي، وكذا طائرتي هيلكوبتر من المجموعة الجوية.
كما تم تجنيد إمكانيات مادية وبشرية من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل و كذا ولايات المسيلة، برج بوعريريج، البويرة، السطيف ليصبح عدد الشاحنات المجندة 49 شاحنة إخماد الحرائق.
بالمقابل لا تزال لحد الساعة الجهود قائمة في إخماد الحريق، وكذا حماية المواطنين وممتلكاتهم، كما تم تنصيب مركز قيادة عملي بعين المكان تحت قيادة مدير تنظيم وتنسيق الإسعافات بالمديرية العامة وكذا تنصيب خلية أزمة لمتابعة تطورات الوضع .