حرائق سكيكدة: إيداع شخص الحبس بتهمة إضرام النار

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، الخميس، بإيداع المدعو (ع.م) رهن الحبس المؤقت عن جناية “إضرام النار عمدا في محاصيل أدت إلى وفاة شخص”.

وحسب بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى المحكمة فإنه بتاريخ 13 يونيو 2022 حوالي الساعة الثانية زوالا نشب حريق بالمكان المسمى “مقبرة الشهداء” ببلدية رمضان جمال حيث تعرض أحد المواطنين (ن.ح) المتطوعين لإطفاء النيران رفقة أعوان الحماية المدنية إلى نوبة قلبية أدت إلى وفاته.

وأضاف بأنه على إثر ذلك أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة بفتح تحقيق معمق حول ملابسات الحريق حيث توصل البحث و التحري إلى أن اندلاع هذا الحريق راجع إلى رمي سيجارة من طرف أحد المواطنين وهو المدعو (ع.م) حيث اعترف عند سماعه بأنه كان يقوم بأشغال رفقة أخيه (ع.س) بالمنزل المهجور الذي يتوسط حقول القمح ويتعاطى سيجارة والتي قام برميها من النافذة خارج المنزل.

واستنادا لذات الوثيقة فإنه بعد تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية و بعد سماعهم تمت متابعة المدعو (ع.م) و إحالته للتحقيق القضائي، مبرزة بأنه لدى سماعه عند الحضور الأول صدر أمر بإيداعه الحبس المؤقت.

للإشارة فقد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة إيداع المعني الحبس.

ويوم 14 جوان توفي شخصان في حرائق شهدتها ولاية سكيكدة، مست مناطق متفرقة على غرار منطقة بولقرود، بيسي ومزرعة بوكرمة اسماعيل بدائرة رمضان جمال، بوقاعة، دم البقرات وقرية أحمد سالم.

وحسب بيان لولاية سكيكدة: سجلت ولاية سكيكدة نهار أمس الثلاثاء 14 جوان 2022،عدة حرائق في مناطق متفرقة على غرار منطقة بولقرود بدائرة سكيكدة ، بيسي و مزرعة بوكرمة اسماعيل بدائرة رمضان جمال ، بوقاعة بدائرة الحدائق ، دم البقرات بدائرة بن عزوز، ، قرية احمد سالم بدائرة تمالوس، وعلى اثر ذلك.

وأضاف: خلفت هذه الحرائق وللأسف وفاة ضحيتين من جنس ذكر برمضان جمال و بيسي بعزابة، إلى جانب إحتراق مساحات شاسعة من الاشجار المثمرة و الغابية.

وأوضح: تنقلت مساء الثلاثاء، والي الولاية السيدة حورية مداحي رفقة السادة أعضاء اللجنة الأمنية للولاية، المفتش العام للولاية الى المكان المسمى حي بولقرود ببلدية ودائرة سكيكدة، للوقوف على عملية اخماد الحريق بتسخير كل الامكانات المادية والبشرية.

وأضاف: حيث تم اعلام السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، من طرف السيدة الوالي، بالوضعية العامة، أين وجه بدوره تعليمات مباشرة للسيد المدير العام للحماية المدنية من أجل اسراع الفرقة الجوية للحماية المدنية(طائرة مروحية مخصصة لعملية اطفاء النيران)، كدعم للرتل المتنقل الخاص بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، كما تم تسجيل تدخل أفراد الجيش الوطني الشعبي بجميع الوسائل المتاحة.