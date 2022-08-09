حرائق سنة 2021: تعويض أزيد من 18 ألف فلاح متضرر بتيزي وزو وبجاية

تحصل أزيد من 18 ألف فلاح متضرر من حرائق الغابات التي شهدتها ولايتي تيزي وزو وبجاية العام المنصرم، من مساعدات الدولة حتى يتمكنوا من إستئناف نشاطهم الفلاحي والنهوض من جديد.

وكشف عيسات عبد الحكيم رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني بمديرية الفلاحة بولاية بجاية في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى عن منح وغرس 146 ألف و934 شجرة مثمرة بما فيها 113 ألف و291 شجرة الزيتون وتعويض 4 آلاف و160 فلاح متضرر من حرائق الصائفة الماضية.

من جهة أخرى كشفت حصيلة لمديرية المصالح الفلاحية المحلية لولاية لتيزي وزو عن استفادة 14.096 فلاحاً من ولاية تيزي وزو على مساعدة الدولة بعد تضررهم من حرائق الغابات السنة الماضية.

وحسب المصدر ذاته، فإنّه من بين 14.096 فلاحاً استفادوا حتى اليوم من التعويضات، تحصّل 8618 منهم على شجيرات الزيتون.

وعلاوة على منتجي زيت الزيتون، فإنّ مربيي الماشية المتضررين استفادوا كذلك من تعويض قطعانهم التي نفقت بسبب الحرائق، في هذا الصدد، استفاد 253 مربي أبقار، من 682 رأس، في حين تمّ توزيع 3150 رأس غنم على 306 مربين، و352 رأس ماعز وُزّعت على 306 مربين آخرين.

وقُدّر مبلغ تعويض الخسائر في قطاع الفلاحة وحده، بحوالي 2.6 مليار دج، حسب مديرية المصالح الفلاحية، التي أشارت إلى أنّ عملية التعويضات سمحت للمربين المتضررين من حرائق شهر أوت 2021، باستئناف النشاط في مستثمراتهم الفلاحية.