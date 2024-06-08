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الجزائر
أطباء ينصحون بمراقبة تواريخ صلاحية الاستهلاك.. ويحذرون:

حرارة الصيف تهددكم بتسممات غذائية قاتلة

مريم زكري
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حرارة الصيف تهددكم بتسممات غذائية قاتلة
أرشيف

يشكل فصل الصيف هاجسا لدى العديد من المواطنين، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة و الرطوبة، وانتشار الجراثيم والبكتيريا والطفيليات، التي تسبب تلف بعض المواد بصفة سريعة، وإصابة مستهلكيها بأمراض ومضاعفات صحية، منها الإسهال والاضطرابات المعدية و الهضمية خاصة لدى الأطفال، وكبار السن والحوامل.

بداية تسجيل تسممات جماعية في الحفلات والولائم
وتسجل المستشفيات العمومية كل سنة، عشرات من حالات التسمم الغذائي بشكل أكثر خلال فصل الصيف، نظرا لكون بعض المواد على غرار الأجبان والألبان والمأكولات التي تعرض في محلات “الفاست فود”، تتلف بشكل سريع، في حال ما لم تستوف عملية تخزينها كافة الشروط، أو خلال حفلات الزفاف والولائم، اين أصيب بعض المعزمين بتسممات.
وأكد البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية وتطوير الصحة “فورام”، أن حفلات الزفاف تعد من بين أحد الأسباب لارتفاع حصيلة الإصابة بالتسممات الغذائية في فصل الصيف، وذلك بحسب المتحدث، راجع إلى طريقة تحضير وإعداد الأكل وحفظه، قائلا إن الكميات الكبيرة للطعام يصعّب من مهمة حفظه بشكل جيد، خاصة اللحوم، وعدم توفر المياه الكافية لغسل الخضر والفواكه بطريقة جيدة.
ونصح خياطي بضرورة اتخاذ تدابير خاصة وصارمة بحفلات الزفاف من قبل الطباخين، من خلال الاعتناء الجيّد بنظافة اليدين والشعر وقص الأظافر، لتجنب تنقل عدوى الفيروسات أو الأوساخ، التي تسبب عادة في الإصابة بأمراض وتسممات، خاصة الإسهال نتيجة تنقل البكتيريا إلى الطعام.
وبالمقابل، نوه خياطي إلى أن المعلبات التي يعتمد عليها بعض الجزائريين، خاصة لدى توجههم في رحلات الفسحة إلى شواطئ البحر والغابات، هي من بين الأطعمة التي تصيب بالأمراض المعدية والهضمية، مشيرا إلى ضرورة التأكد من صلاحية المنتوجات بعد فتح العلبة، ومراقبة لونها ورائحتها قبل استهلاكها، بحيث يتهاون الكثيرون في الاطلاع على المعلومات والبيانات المدونة أسفل العلبة، ويقبلون على بتناول محتواها مباشرة دون تفحص تاريخ نهاية صلاحيتها.

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