حرارة تصل إلى 48 درجة عبر 26 ولاية إلى غاية الأربعاء

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من موجة حر شديدة تصل إلى 48 درجة مئوية عبر 26 ولاية وتستمر إلى غاية الأربعاء.

وأفادت النشرية أن الولايات المعنية بدرجة الحرارة هي: عين تيموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، المسيلة، ميلة، قسنطينة وقالمة.

وستصل درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية وتستمر إلى غاية الاربعاء عبر بعض الولايات.

كما حملت النشرية تنبيها حول تساقط امطار رعدية عبر ولايات: سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، تندوف وبرج باجي مختار.