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الجزائر

حرارة تصل إلى 50 درجة عبر ولايات جنوبية وأمطار عبر أخرى شرقية

الشروق أونلاين
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حرارة تصل إلى 50 درجة عبر ولايات جنوبية وأمطار عبر أخرى شرقية

أفادت نشرية حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، باستمرار موجة الحر عبر العديد من الولايات الجنوبية إضافة إلى تساقط أمطار رعدية عبر أخرى شرقية.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستستمر درجات الحرارة المرتفعة عبر كل من ولايات: برج باجي مختار، أدرار، تميمون، جنوب بني عباس، تندوف، المنيعة، ورقلة، وإليزي، تقرت، غرداية، بشار، عين صالح.

وستتراوح درجات حرارة عبر هذه الولايات مابين 48 و50 درجة مئوية.

في حين نبهت نشرية أخرى من تساقط أمطار رعدية عبر كل من ولايات: تبسة، خنشلة، باتنة وورقلة.

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