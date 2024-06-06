 حرارة غير مسبوقة في العالم.. وتحذير أممي من “جحيم مناخي”

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب ما وصفه بـ “جحيم مناخي”.

وحذر غوتيريش، في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، من السرعة التي يتحرك بها العالم في الاتجاه الخاطئ بعيدا عن استقرار النظام المناخي.

وقال في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة: “في عام 2015، كانت فرصة حدوث هذا التجاوز قريبة من الصفر”.

ومع نفاد الوقت المتبقي لعكس المسار، حث غوتيريش على خفض إنتاج واستخدام الوقود الأحفوري عالميا بنحو 30 بالمئة بحلول عام 2030.

وقال: “نحن بحاجة إلى مخرج من الطريق السريع نحو جحيم مناخي”.

وتابع: “المعركة من أجل 1.5 درجة مئوية سنكسبها أو نخسرها خلال العقد الحالي”.

من جانبها، أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة وجود فرصة بنحو 80 بالمئة في تسجيل متوسط حرارة يتجاوز مؤقتا 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية خلال سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة، وذلك ارتفاعا من فرصة بنحو 66 بالمئة العام الماضي.

وفي سياق متصل كشفت خدمة مراقبة تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي “كوبرنيكوس”، الاربعاء، عن أن الأشهر الاثني عشر الماضية كانت الأكثر دفئا على الإطلاق على أساس سنوي.

وذكرت خدمة “كوبرنيكوس” أن متوسط درجات الحرارة العالمية خلال العام المنتهي بنهاية ماي تجاوز متوسط ما قبل الثورة الصناعية بنحو 1.63 درجة مئوية، مما يجعلها الفترة الأكثر دفئا منذ بدء تسجيل البيانات في 1940.