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حرارة قياسية تصل إلى 50 درجة عبر 14 ولاية
الجزائر

حرارة قياسية تصل إلى 50 درجة عبر 14 ولاية

الشروق أونلاين
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حرارة قياسية تصل إلى 50 درجة عبر 14 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من موجة حر شديدة تصل إلى 50 درجة مئوية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر ستضرب لايات: برج باجي مختار، أدرار، تميمون، عين صالح، بني عباس، تيندوف، إليزي، غرداية، تقرت، الوادي، بسكرة، أولاد جلال، المغير وورقلة.

ستتراوح درجات الحرارة في هذه الولايات مابين 48 و49 درجة ويمكن أن تصل إلى 50 درجة مئوية وتستمر إلى غاية الثلاثاء.

كما أفادت النشرية أن موجة حر يمكن أن تصل إلى 46 جرجة مئوية ستضرب ولايات: البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، باتنة، خنشلة، وتبسة.

ستستمر هذه النشرية طوال يوم الاثنين.

وحملت النشرية تنبيها من المستوى الأول حول تساقط أمطار رعدية عبر: تبسة، أم البواقي، خنشلة وباتنة.

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