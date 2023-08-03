حرارة قياسية وأمطار رعدية عبر 14 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الخميس، من موجة حر شديدة تصل إلى 49 درجة مئوية وأمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر ستضرب لايات: برج باجي مختار، أدرار، تميمون، عين صالح، بني عباس وتندوف.

ستتراوح درجات الحرارة في هذه الولايات ما بين 48 و49 درجة وتستمر طيلة يوم الخميس.

كما أفادت النشرية أن موجة حر من المستوى الأول ستضرب ولايات: المسيلة، ورقلة، بشار، الطارف، عنابة وسكيكدة.

ستستمر هذه النشرية طوال يوم الخميس.

وحملت النشرية تنبيها من المستوى الأول حول تساقط أمطار رعدية عبر: تمنراست، برج باجي مختار وإن قزام.