حراسة المرمى لا تزال ورشة مفتوحة في المنتخب الوطني!؟

الأمور شبه محسومة على مستوى بقية الخطوط

لا يزال الغموض يكتنف لحد الآن منصب حراسة المرمى في المنتخب الوطني، حيث يبقى الناخب الوطني جمال بلماضي غير مستقر في اختيار الحارس الذي يعتمد عليه كأساسي.

منذ ابتعاد الحارس رايس وهاب مبولحي عن عرين الخضر، أو خروجه من حسابات الناخب الوطني جمال بلماضي، على خلفية ابتعاده عن المنافسة تارة، تراجع مستواه تارة أخرى، أو سقوطه إلى الدرجة الثانية للبطولة السعودية، لا يزال منصب حراسة المرمى في المنتخب الوطني ورشة مفتوحة.

وتعكس الخيارات الأخيرة بخصوص الحارس الأول للمحاربين تذبذب رؤية المدرب الوطني في هذا الخصوص، حيث لا يزال المدرب الوطني لم يفصل في قراره النهائي بشأن الحارس الأول أو في ترتيبهم، ومن الممكن أن يعرف هذا المنصب تغييرات أخرى قبل موعد نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

في ذات السياق، تؤكد القائمة الأخيرة للحراس الذين وجه لهم الناخب الوطني للمشاركة في تربص شهر جوان الجاري، تحسبا للمواجهتين أمام أوغندا وتونس، وهم الثلاثي ماندريا، زغبة وحارس اتحاد العاصمة بن بوط، أن أمر حراس عرين الخضر ما زال غير محسوم.

وفاجأت قائمة الـ26 لاعبا الأخيرة جل المتتبعين، لاسيما في ما يخص الحراس، لاسيما استدعائه حارس اتحاد العاصمة أسامة بن بوط لأول مرة للمنتخب الأول واستغنائه عن أحسن حارس في دوري الدرجة الثانية الفرنسية، ألكسندر أوكيدجة المتألق هذا الموسم مع نادي ميتز.

وكان بلماضي اعتمد في المواجهتين الأخيرتين للمنتخب الوطني أمام النيجر على الحارسين ماندريا في المباراة الأولى التي جرت في الجزائر، ثم زغبة في المباراة الثانية بتونس.

وكان حارس مرمى نادي ضمك السعودس، مصطفى زغبة كسب بعض النقاط على حساب حارس نادي كون الفرنسي، أنتوني ماندريا بعد محافظته على نظافة شباكه، وبالرغم من ذلك تركت القائمة الأخيرة الجدل يتواصل حول هوية الحارس الأول في المنتخب الذي سيحضره تحسبا للاعتماد عليه في “كان” كوت ديفوار، أو إنه سيفاجئنا مرة أخرى بإعادة مبولحي من جديد، كل شيء يبقى واردا من هنا إلى التربص المقرر شهر سبتمبر الذي سيسبق كأس إفريقيا.

يذكر، أن تربص المنتخب الوطني سينطلق في 12 جوان الجاري، على أن تسافر العناصر الوطنية في الـ17 من ذات الشهر إلى دوالا الكاميرونية لمواجهة منتخب أوغندا في اليوم الموالي ( 18 جوان)، بملعب جابوما لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا، ليلعب بعدها بـ24 ساعة ( 20 جوان ) مباراة ودية أمام المنتخب التونسي بعنابة.