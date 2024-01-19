“حراقة” أفارقة يحولون شقة بالعاصمة إلى ورشة لتزوير النقود!

يستخدمون تطبيق "واتساب" لترويجها

من المرتقب، أن تفتح محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، بعد أيام ملفا جنائيا يخص عصابة إجرامية تضم أربعة أشخاص يحملون جنسيات إفريقية مختلفة، بعد توقيفهم متلبسين بتحويل شقة على مستوى عمارة بشرق العاصمة إلى ورشة سرية لتزوير العملة الصعبة.

وتعود تفاصيل الملف لمداهمة قامت بها مصالح الشرطة بضواحي منطقة برج الكيفان للتحقيق والتفتيش العرضي في قضية تتعلق بتجارة المخدرات، وفي ذات الوقت بلغت المصالح الأمنية معلومات حول وجود أشخاص بالحي يقومون بتزوير العملة وطرحها للتداول، وتحويل شقة مؤجرة بإحدى العمارات المجاورة إلى وكر لتحويل القصاصات الورقية إلى عملة نقدية باستخدام محاليل كيميائية ومواد غريبة.

وأسفر التفتيش الأمني الذي قامت به عناصر الضبطية القضائية، عن حجز معدات تستعمل في التزوير إلى جانب كمية من الأوراق والنقدية بعملة أجنبية وأوراق مجهزة للطبع والتقليد، وتوقيف أربعة أشخاص يقطنون بالشقة ويتعلق الأمر بكل من المدعو “كايتا أبو بكر”، “كايتا موسى”، “نجيكي رفيال” والمدعو “تيمي محمد”، أين كشف التحقيق الابتدائي عن ضلوعهم في عمليات تقليد للعملة الصعبة، ثم بيعها بعد استرجاع مصالح الأمن رسائل عبر تطبيق “واتساب” لأحد المتهمين وتلقيه طلبات من زبائنه لتوفير مبلغ مالي مزور، وهو ما أثبتته الخبرة العلمية التي أجريت من قبل مصالح بنك “السلام” وكالة باب الزوار على المبلغ المحجوز، إذ تبين أن المبلغ مزوّر.