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الجزائر
تداولوا على حمله وسط غابة موحشة

“حراقة” جزائريون يُنقذون مغربيا تخلى عنه رفاقه ببلغاريا

فيصل. ن
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“حراقة” جزائريون يُنقذون مغربيا تخلى عنه رفاقه ببلغاريا
أرشيف

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، فيديو مثيرا للغاية، يُظهر أربعة شبان جزائريين “حراقة”، وهم يتناوبون على حمل شاب مغربي، كُسرت ساقه في غابة تقع على الحدود بين بلغاريا وتركيا، أثناء اجتيازه سياجا شائكا.
وبحسب أحد النشطاء المغاربة الذي نشر الفيديو وعلق عليه، أن الشاب المغربي كان رفقة مجموعة من مواطنيه، وعندما كُسرت ساقه تخلوا عنه وتركوه في هذه الغابة الموحشة التي تتواجد بها حيوانات مُفترسة، التي تعتبر من أخطر الغابات بالمنطقة، ولم يجد من حل سوى الصراخ وطلب النجدة، ولحسن حظه أن مجموعة مكونة من أربعة شبان جزائريين سمعوا نداءات استغاثته فهبوا لنجدته، وجراء عدم قدرته على المشي، تداولوا على حمله، ورفضوا تركه لمواجهة الموت المُحقق، إلى أن بلغوا به مكانا آمنا. وقد أثنى الناشط المغربي على الشبان الجزائريين وعلى كافة الجزائريين مكبرا شهامتهم.

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