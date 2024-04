حرب أهلية مع “القردة”.. هذا ما حدث في تايلاند

قررت السلطات التيلاندية وضع خطة، لإحلال السلام في مدينة لوبوري شمالي بانكوك بعد عقد من الصراع بين السكان والقردة وصفته بـ “حرب أهلية”.

وقال أثابول تشارونشونسا، المدير العام لإدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية والحفاظ على النباتات، إن السلطات تأمل في جمع نحو 2500 قرد في المناطق الحضرية ووضعهم في حظائر ضخمة.

وأضاف أنهم سيعملون مع خبراء الحياة البرية لإيجاد طريقة لعدد محدود من القرود للبقاء بحرية في المدينة.

CIVIL WAR ERUPTED IN THAILAND 🇹🇭🐒

as two rival monkey gangs clashed. They seized the city of Lopburi, terrorizing locals and tourists.

Police formed a special task force, arming fighters with slingshots and tranquilizers🤣. #Thailand

