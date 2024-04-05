حرب أهلية مع “القردة”.. هذا ما حدث في تايلاند

قررت السلطات التيلاندية وضع خطة، لإحلال السلام في مدينة لوبوري شمالي بانكوك بعد عقد من الصراع بين السكان والقردة وصفته بـ “حرب أهلية”.

وقال أثابول تشارونشونسا، المدير العام لإدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية والحفاظ على النباتات، إن السلطات تأمل في جمع نحو 2500 قرد في المناطق الحضرية ووضعهم في حظائر ضخمة.

وأضاف أنهم سيعملون مع خبراء الحياة البرية لإيجاد طريقة لعدد محدود من القرود للبقاء بحرية في المدينة.

CIVIL WAR ERUPTED IN THAILAND 🇹🇭🐒 as two rival monkey gangs clashed. They seized the city of Lopburi, terrorizing locals and tourists. Police formed a special task force, arming fighters with slingshots and tranquilizers🤣. #Thailand

pic.twitter.com/5fjShdxQjS — South Today (@SickleStar5) April 1, 2024

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن تشارون ونسا قوله للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في بانكوك: “لا أريد أن يضطر البشر إلى إيذاء القرود، ولا أريد أن تؤذي القرود البشر”.

وتم إطلاق حملة رسمية لاصطياد القردة الأسبوع الماضي، مع إعطاء الأولوية لذكور “ألفا” الأكثر عدوانية.

وتمكنت من اصطياد 37 قردا حتى الآن، تم وضع معظمها تحت رعاية سلطات الحياة البرية في مقاطعة سارابوري المجاورة، بينما تم إرسال البعض الآخر إلى حديقة حيوان لوبوري.

وتعد القرود رمزًا للمقاطعة، التي تقع على بعد حوالي 140 كيلومترًا (90 ميلًا) شمال بانكوك، ويتم رؤيتها بشكل شائع في جميع أنحاء المدينة.

تُصنف قرود المكاك على أنها من الأنواع المحمية بموجب قانون الحفاظ على الحياة البرية في تايلاند.