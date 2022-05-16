حرب أوكرانيا غيّرت وجهات إقامة الجزائريين في الخارج

تهافت على ترجمة وثائق للعمل والسفر والسياحة

عادت ترجمة الوثائق الخاصة بملفات السفر إلى فرنسا وإنجلترا بقوّة إلى مكاتب الترجمة الرسمية في الجزائر، وهذا بعد رفع القيود المتعلقة بتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولأن حسب بعض المترجمين، هناك تواجد كبير للجالية الجزائرية في فرنسا، فإنها لا تزال تستقطب الراغبين في السفر إليها سواء للسياحة أم الدراسة أم العمل.

وقال صاحب مكتب ترجمة للفرنسية والانجليزية بحسين داي، الأستاذ يوسف يزيد، في اتصال بـ”الشروق”، إن نشاطهم عرف انتعاشا ملحوظا هذه الأيام، وأن ترجمة الوثائق الخاصة بالسفر للخارج والمتعلقة أيضا بطلب الفيزا تمثل، حسبه، 40 بالمائة من ضمن بقية الوثائق المعروضة للترجمة.

وتأتي فرنسا وإنجلترا في مقدمة البلدان المفضلة لقضاء رحلات سياحية، وهذا يرجع حسبه، لتواجد أقارب وأصدقاء للمقبلين على ترجمة الوثائق في هذين البلدين، علاوة على سهولة التواصل مع الجالية الجزائرية المتواجدة هناك.

وفي سياق ذلك، أكّد يوسف أعراب المترجم المعتمد لدى المحاكم، صاحب مكتب ترجمة للألمانية والإنجليزية والفرنسية، أن هناك رغبة جامحة للسفر نحو فرنسا، ومن بين الجزائريين من يفضلون السفر لإنجلترا وألمانيا، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والعمل، مشيرا إلى أن حرب أوكرانيا وروسيا، أثرت في طلبات السفر نحو دول مجاورة للبلدين، وتقع في مناطق التوتر المرتبط دائما بهذه الحرب.

وقال إن ترجمة الوثائق المتعلقة بالسفر نحو الخارج وخاصة فرنسا، انتعشت جدا بعد تلاشي فيروس كورونا في الجزائر وفتح بعض الحدود الجوية مع دول تقع في الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط، موضحا أنّه منذ بداية 2022، استقبل ما لا يقل عن 600 ملف يضم وثائق تحتاج الترجمة سواء للإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية، تتعلق بدراسات أو عمل أو سياحة في الخارج.

ويرى بأنّ اختيار الكثير من الجزائريين للعيش في فرنسا، يعود إلى وجود جالية معتبرة في هذا البلد، علاوة على زواج مغتربين من الجنسين في فرنسا بمقيمين هنا في الجزائر، وسهولة حصول البعض على وثائق الإقامة.