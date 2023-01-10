حرب افتراضية بين إعلاميتين شهيرتين بسبب الرجل!
اشتعلت حرب عبر شبكات التواصل الاجتماعي بين إعلاميتين شهيرتين، بسبب العلاقة بين الرجل والمرأة ومقارنة نشطاء لتصريحات كل واحدة منهما.
وبحسب ما أفادت صحف مصرية فقد أشعل رواد السوشيال ميديا بإشعال حربا افتراضية بين الإعلاميتين رضوى الشربيني وياسمين عز.
نفسي احط رضوى الشربيني وياسمين عز في اوضة واحدة واقفل عليهم وارمي المفتاح في المحيط
— Mohamed Fares Taman (@mohamedfares07) January 9, 2023
وأبرز نشطاء التناقض بين مواقف كل منهما فيما يتعلق بتعامل المرأة والرجل، فياسمين عز حسبهم تدافع عن الرجل أكثر من الرجال.
هو يعنى رضوى الشربينى حلوه لما تطلع تقطع ف الرجاله وياسمين عز دى وحشه عشان واقفه ف صف الراجل
— فــوكــس (@_foxahmed) January 4, 2023
أما رضوى الشربيني فمعروفة بدفاعها الشرس عن المرأة، وازدرائها الرجال، لدرجة أن الكثيرن اطلقوا عليها لقب “خرابة البيوت”.
رضوى الشربيني وياسمين عز أصبحوا .مثل الزمالك والأهلى فى الدورى المصرى..😂
— 🇪🇬Refaatرفعت (@refaat139) January 8, 2023
ويرى البعض أن آراءهما تتسم بالتعصب سواء لجانب الرجل أو لجانب المرأة، وعليه فمن البديهي أن تشتعل الحرب.
مازاد عن حده انقلب ضده .
رضوى الشربيني ترى النساء ملائكة والرجال شياطين , وياسمين عز ترى الرجال ملائكة والنساء شياطين .
لاهذه ولا تلك على حق , الوسطيه هي الأصدق . pic.twitter.com/YcXFZVbvuH
— Ahmed Alwashaly الدراسه في ماليزيا (@A_Alwashaly2) January 8, 2023
وتصور نشطاء رد فعل الشربيني من تصريحات عز، خاصة الأخيرة، متخيلين أن يصل غضب الأولى لدرجة الإصابة بجلطة.
وقال البعض إن الشربيني تقول في قرارة نفسها أن عز هدمت كل ما بنته.
وتساءل مغردون عن الجدوى من تصريحات الإعلاميتين، وهل كان الرجال والنساء في حالة انقطاع عن التواصل؟
وطالب آخرون بعقد مناظرة بين الإعلاميتين، بشرط أن تكون مصورة، لنرى من منهن على حق ومن ستنتصر في النهاية.
نبي مناظره بين رضوى الشربيني وياسمين عز https://t.co/2lOI7ItARn
— ِ (@lost_sooo) January 10, 2023
ووصلت التعليقات لدرجة أن أحد المغردين كتب: “لو لقيت واحدة مش عاجبها آراء رضوى الشربيني وياسمين عز هتجوزها حالا”.
ومين قال ان الست بتحارب الراجل، اللى بيتعرض فى البرامج من رضوى الشربينى وياسمين عز دا مجرد ترند، الحقيقه مفيش بيت كدا، ومينفعش بيت يتبنى بالطريقه دى، البيت اللى مش هيشيله اتنين بيحترموا بعض ويقدروا عقلية وآراء بعض والاختلاف بينهم بيكون نهايته الخراب بس .
— Amal (@AmalShoeib) January 8, 2023
تخيل جورجينا هتقعد في الخليج ٧ سنين فتقوم تتابع رضوي الشربيني وياسمين عز
ده إحنا علي مشارف علاقة toxic خالص 😂 pic.twitter.com/QToxuXZI9v
— Mohamedhalawa (@Mohamed04276033) January 6, 2023
وسبق، وعلقت الإعلامية ياسمين عز على تصريحاتها المتعلقة بالمرأة والرجل، مشيرة إلى أنها لا تتعرض للهجوم من قٍبل الرجال لأنها شخصية بريئة.
وقالت عز: “جماعة الست تبات برا والتحريض على خراب البيوت والصوت العالي بيتضايقوا من كلامي ومن جملتي إن مفيش كرامة بين الزوجين”.
وأضافت: “دي بتكون واحدة مشوعطة وبقول لها إنتي إيه دخلك بين المتزوجين؟ ومتجيش هنا تاني لأن كلامي عن الحنية للست المتهنية ومنطقتي محذورة عليكي لأن كلها دلع ولو قربتي هتتحرقي”.