حرب افتراضية بين إعلاميتين شهيرتين بسبب الرجل!

اشتعلت حرب عبر شبكات التواصل الاجتماعي بين إعلاميتين شهيرتين، بسبب العلاقة بين الرجل والمرأة ومقارنة نشطاء لتصريحات كل واحدة منهما.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية فقد أشعل رواد السوشيال ميديا بإشعال حربا افتراضية بين الإعلاميتين رضوى الشربيني وياسمين عز.

وأبرز نشطاء التناقض بين مواقف كل منهما فيما يتعلق بتعامل المرأة والرجل، فياسمين عز حسبهم تدافع عن الرجل أكثر من الرجال.

أما رضوى الشربيني فمعروفة بدفاعها الشرس عن المرأة، وازدرائها الرجال، لدرجة أن الكثيرن اطلقوا عليها لقب “خرابة البيوت”.

ويرى البعض أن آراءهما تتسم بالتعصب سواء لجانب الرجل أو لجانب المرأة، وعليه فمن البديهي أن تشتعل الحرب.

وتصور نشطاء رد فعل الشربيني من تصريحات عز، خاصة الأخيرة، متخيلين أن يصل غضب الأولى لدرجة الإصابة بجلطة.

وقال البعض إن الشربيني تقول في قرارة نفسها أن عز هدمت كل ما بنته.

وتساءل مغردون عن الجدوى من تصريحات الإعلاميتين، وهل كان الرجال والنساء في حالة انقطاع عن التواصل؟

وطالب آخرون بعقد مناظرة بين الإعلاميتين، بشرط أن تكون مصورة، لنرى من منهن على حق ومن ستنتصر في النهاية.

ووصلت التعليقات لدرجة أن أحد المغردين كتب: “لو لقيت واحدة مش عاجبها آراء رضوى الشربيني وياسمين عز هتجوزها حالا”.

وسبق، وعلقت الإعلامية ياسمين عز على تصريحاتها المتعلقة بالمرأة والرجل، مشيرة إلى أنها لا تتعرض للهجوم من قٍبل الرجال لأنها شخصية بريئة.

وقالت عز: “جماعة الست تبات برا والتحريض على خراب البيوت والصوت العالي بيتضايقوا من كلامي ومن جملتي إن مفيش كرامة بين الزوجين”.

وأضافت: “دي بتكون واحدة مشوعطة وبقول لها إنتي إيه دخلك بين المتزوجين؟ ومتجيش هنا تاني لأن كلامي عن الحنية للست المتهنية ومنطقتي محذورة عليكي لأن كلها دلع ولو قربتي هتتحرقي”.