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بمعدل 120 طفلا كل يوم

حرب الإبادة الصهيونية تقتل 1661 طفلا في غزة

الشروق أونلاين
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حرب الإبادة الصهيونية تقتل 1661 طفلا في غزة
ح.م
عدوان متواصل على غزة

قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يوم السبت، إن قوات الاحتلال الصهيوني قتلت ما لا يقل عن 1661 طفلا، في عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري.

كما قتل 27 طفلا في الضفة الغربية في الفترة ذاتها، ليصل معدل إزهاق أرواح الأطفال الفلسطينيين إلى 120 طفلا يوميا في الأسبوعين الماضيين، حسب ما رصدته المنظمة.

وأكدت الحركة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الأعداد المذكورة غير نهائية، لأن هناك نحو 1400 شخص في عداد المفقودين تحت أنقاض المباني المدمّرة في القطاع.

كما بيّنت الحركة أن الأطفال الفلسطينيين الذين نجوا حتى الآن من القصف الإسرائيلي المكثف في جميع أنحاء غزة، يعانون من أزمات نفسية كبيرة.

وأشارت بيان المنظمة إلى أن “الصدمة التي يعاني منها الأطفال في غزة تمتد إلى ما هو أبعد من المعاناة الشخصية. فرؤية مقتل أطفال آخرين تؤدي إلى تفاقم محنتهم”.

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