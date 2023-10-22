حرب الإبادة الصهيونية على غزة: 379 شهيدا في يوم واحد

استشهد 379 فلسطينيا يوم الأحد، في غارات الاحتلال الصهيوني على غزة، ما يرفع عدد الشهداء في القطاع منذ 7 أكتوبر، إلى 4651 شهيد.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية، أن 44 فلسطينيا استشهدوا في خان يونس، و57 في رفح، و168 في الوسطى، و66 في غزة، و44 في الشمال.

ويشكل الأطفال والنساء والمسنّون ما نسبته 70 بالمئة من الشهداء في غزة والضفة الغربية، حيث أودى عدوان الاحتلال بحياة 1903 أطفال، و1024 سيدة، و187 مسنّ.

ويستمرّ عدوان الاحتلال على الفلسطينيين لليوم السادس عشر. عقب تنفيذ المقاومة لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتل ما يزيد عن 1300 قتيل.