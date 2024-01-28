حرب الإعلامية ريهام سعيد وطبيب التجميل الشهير.. صور صادمة متداولة وتهم متبادلة!
تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مجموعة صور صادمة للإعلامية المصرية ريهام سعيد بعد قيامها بإجراء تجميلي قالت إنه تسبب في تشوه وجهها بالكامل، فيما صرح الطبيب المشرف على العملية أنها افتعلت المشاكل بسبب إفلاسها.
وتصدرت ريهام سعيد الترند في مصر وبعض الدول العربية بسبب الحرب الشرسة التي اندلعت بينها وبين طبيب التجميل نادر صعب، الذي هاجمته واتهمته بتشويه وجهها ونشر صورة لامرأة غيرها قبل العملية.
وصدمت الإعلامية المثيرة للجدل متابعيها بمجموعة صور صادمة تظهر فيها بملامح متغيرة وتشوهات واضحة، حيث قالت إنها واجهت عدة مشكلات بسبب اختلاف صورتها التي في الهوية مع شكلها الجديد البشع.
وشها اتشوه.. صور نشرتها #ريهام_سعيد عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، تتهم بها جراح تجميل بتشويه وجهها pic.twitter.com/DbTizZUKTY
— متن نيوز (@MatnNews) January 28, 2024
وتضامن نشطاء مع ريهام سعيد، خاصة لما صرحت أنها أجرت العملية إرضاء للمتابعين الذين لا ينفكون على انتقاد المشاهير، حيث ناشدوا أطباء التجميل للتكفل بها حتى لا تدخل في دوامة المرض النفسي بسبب التشوهات.
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قد ايش اتأثرت من كلام #ريهام_سعيد 💔
وخاصةً هذا البارت .. ياجماعه ارحموا
المشاهير واتقبلوهم زي ماهوّ .. عُقده
العمر اللي تسببوها للمشاهير هي اللي
تخليهم للأسف يوصلون لهذه المرحلة.
افتحوا صفحات نقد فاشن , نقد فن ,
نقد تمثيل , نقد موهبه , نقد مكياج الخ ..
بس لا تصيرون… pic.twitter.com/IUm7wmll2A
— خبيرة مظـهر 🎀 (@Celebs55Fashion) January 28, 2024
في ذات السياق صرح الدكتور نادر صعب لصحيفة المصري اليوم، أن ريهام سعيد افتعلت أزمة التجميل لافتقارها للمال، خاصة وأن أطباء التجميل رفضوا الإشراف على حالتها.
وقال صعب في تصريحاته إن ريهام سعيد لم تكن راضية عن شكلها قبل العملية، واشتكت من أنها تبدو أكبر من عمرها، وأن ذلك أثر على عملها في المجال الفني.
وأضاف أنهما اتفقا على أن تدفع ريهام سعيد جزءا من مبلغ العملية، وستقوم بعمل حملة دعائية للمستشفى، وقامت بالإمضاء على إقرار يسمح بنشر الصور والفيديوهات قبل وبعد العملية.
وأشار إلى أن العملية تمت بنجاح، وأن ريهام سعيد كانت راضية عن النتيجة في البداية، ولكنها بدأت في الشكوى بعد عدة أشهر، وذلك بسبب مطالبتها بدفع المبلغ المتبقي من تكلفة العملية.
وأوضح أن ريهام سعيد أجرت عدة عمليات تجميل في السابق، وأنها كانت تخطط لعمل حملة دعائية لكريمات تجميل بعد العملية، ولكنها لم تتمكن من دفع المبلغ المتبقي، مما دفعها إلى اتهامه بتشويه وجهها.
وأعرب عن استيائه من اتهامات ريهام سعيد، وقال إنها “قصة مفتعلة” لا أساس لها من الصحة.
عليها فلوس ومفيش ولا دكتور قبل بحالتها.. طبيب ريهام سعيد يكشف لـ القاهرة 24 أسباب افتعالها لأزمة عملية التجميل pic.twitter.com/lcuhlj00L4
— Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) January 27, 2024
ومؤخرا اتهمت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، طبيبا شهيرا بتشويه وجهها، ونشر صورة لامرأة غيرها، على إثر قيامها بإجراء تجميلي في عيادته، مهددة باللجوء إلى القضاء.
ونشرت ريهام سعيد، عبر حسابها على “إنستغرام”، منشورا مصحوبا بصورة فيها وجهين، قال الطبيب نادر صعب إنهما لها، قبل وبعد جراحة التجميل، لكن الأخيرة نفت أن تكون صورة (قبل) لها.
شفتو ريهام سعيد وش صار معها 🥹مسكينه شوها الله لايوفقه
لا وبعد من وقاحته حاط صوره قبل وبعد لوحده مو هي 😭
عاد الوجه والشغل فيه يابنات انتبهو اذا ماتحتاجون لاتنغرون بالاعلام والمشاهير
الحين مدري وش بتسوي وكيف بترجع وجهها عاد هي جميله اصلا ماتحتاج pic.twitter.com/VPLTmr7oJW
— السيده ملعقه 🥄🙇🏻♀️ (@a_ithra) January 24, 2024
وعلقت على الصورة بالقول: “يعني وصل بيك الإجرام إنك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفة وتقول إنها أنا؟ ده أنا كنت زي القمر قبل ما أجيلك.. مين الست اللي إنت حاطتها دي؟ والدتك؟”.
وأضافت: “عارف؟ أنا هارفع عليك قضية وهابطلك طب عشان إنت بتإذي ناس كتير أوي.. أنت أبعد حاجة عن أنك تكون دكتور.. أنت وقعت غلط خالص”، على حد وصفها.
ولعت بين #ريهام_سعيد و #نادر_صعب هي عم تتهمو بتشويهها وعم تنشر صور ع انستا وهو عم يتهمها بالكذب🍿🍿 كيف الواحد بخلطر وبسلم وجهه للجراح؟👀 إنو ارضو بخلقة ربنا pic.twitter.com/auKthSsbs0
— HOT NEWS (@NewsGherChekel) January 24, 2024
ونشرت الإعلامية الشهيرة التي أثارت الجدل سابقا بموضوع تعرضها للسحر، تحذيرا للنساء من التعامل معه، مؤكدة أنها تخفي عيوب عملية التجميل حاليا بالمكياج.
وقالت في منشورها: “أنا بحذر الناس كلها من التعامل معاه بجد، كل ما أروح لدكتور أغيب عشان بوظ لي وشي وأنا بداري بالمكياج.. لا أنا هتطلع لايف أوريهم إنت عملت أيه؟ حاطت أي صوره فيك لواحده تانيه وبتقول أنها أنا؟”.
من جانبه، أكد الدكتور نادر صعب أن الإعلامية تكذب وقال إنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدها وضد المؤسسة الإعلامية التي ظهرت من خلالها بتهمة التشهير والمساس بالسمعة.