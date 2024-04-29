حرب بيانات تشعل البطولة المحترفة.. وتجاوزات خطيرة قبل نهاية الموسم

أربع أندية تندد بما حدث في مبارياتها:

عرفت الجولة 24 من البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم نهاية غريبة، بإصدار أربعة أندية، وهي مولودية الجزائر ونادي بارادو وشباب بلوزداد ومولودية وهران، بيانات عبر مواقعها الرسمية، لتندد وتتبادل الاتهامات في ما بينها حول بعض الأمور الغير رياضية التي حدثت في لقاءاتها.

ففي مباراة مولودية الجزائر نادي بارادو التي لعبت بملعب 5 جويلية، وانتهت بفوز المولودية بنتيجة هدف لصفر من إمضاء اللاعب نعيجي، خرجت إدارة بارادو ببيان شديد اللهجة منددة –بحسبه- بلقطة غير رياضية للمسؤول الأول عن الفريق العاصمي (الحاج رجم)، مؤكدة أنه قام بتصرف “مشين وغير مقبول”، إلى درجة أنها وصفت في بيانها رئيس مجلس إدارة المولودية بأنه شخص “وقح”.. من جهتها، اعتبرت مولودية الجزائر أن “ما جاء في بيان بارادو ما هو إلا أكاذيب وافتراءات باستعمال ألفاظ دنيئة تعكس مستوى مسؤولي وملاك هذا النادي الذين سبق لهم العبث بالكرة المحلية عندما كانوا على رأس الهيئة الكروية (الفاف)، واليوم يواصلون تحطيم كل ما هو جميل في كرتنا باستعمال الكذب والافتراء ونشر قيم لا تشرف الكرة الجزائرية“.

ساعات بعد ذلك، أصدرت إدارة شباب بلوزداد بيانا تستنكر فيه الأحداث التي صاحبت مباراة فريقها أمام مولودية وهران، التي عرفت سوءَ استقبالٍ من طرف أصحاب الأرض وتجاوزاتٍ تحكيمية واضحة، أثرت بشكل جليٍّ على نتيجة اللقاء، ليأتي الرد سريعا من طرف إدارة “الحمراوة” التي استغربت في البيان الذي أصدرته أن “فريق شباب بلوزداد بعيد كل البعد عن الاحترافية والذي لا يمت بأي صلة لوقائع المقابلة التي جرت في ظروف عادية بشهادة مسؤولي الأمن، حيث حظي الفريق الزائر باستقبال يعكس طبيعة العلاقات التاريخية والمميزة بين الفريقين”، علما أن اللقاء انتهى بفوز مولودية وهران بهدف لصفر.

ومن المنتظر، أن يطرح ملف القضيتين على طاولة الإتحاد الجزائري لكرة القدم لدراسته ومناقشته في القريب العاجل.

بيان نادي بارادو: “تصرف رئيس مولودية الجزائر مشين وغير مقبول”

“يدين نادي بارادو وبغضب شديد اللقطة غير الأخلاقية التي قام بها رئيس مولودية الجزائر دون أي سبب أو وجه حق ضد مسيري نادي بارادو في المنصة الشرفية بملعب 5 جويلية على هامش المباراة التي جمعت الفريقين التي جرت في روح رياضية على الميدان بين اللاعبين وسادها التنافس الشريف في إطار الروح الرياضية… هذا التصرف المشين وغير المقبول من هذا الشخص “الوقح” الذي لا يمت بأي صلة مع عادات وتقاليد النادي العريق والتي لا تليق ولا تشرف اسم العميد وتاريخه المجيد”.

بيان مولودية الجزائر: “ملاك بارادو يواصلون تحطيم كل ما هو جميل في كرتنا باستعمال الكذب والافتراء”

استغربت إدارة نادي مولودية الجزائر في بيانها الخرجة غير المسؤولة لنادي بارادو من خلال البيان الذي نشرته عبر الصفحة الرسمية، الذي قالت إنه “سرد أكاذيب وافتراءات باستعمال ألفاظ دنيئة تعكس مستوى مسؤولي وملاك هذا النادي الذين سبق لهم العبث بالكرة المحلية عندما كانوا على رأس الهيئة الكروية واليوم يواصلون تحطيم كل ما هو جميل في كرتنا باستعمال الكذب والافتراء ونشر قيم لا تشرف الكرة الجزائرية”.

هذا، وتنفي إدارة “العميد” كل ما جاء في البيان الكاذب، حيث أن رئيس الفريق محمد حكيم حاج رجم الذي سبقته أخلاقه وسمعته في كل ملاعب الوطن لم يقم بأي حركة غير أخلاقية اتجاه أي كان، بل تفاعل فرحا مع هدف الفريق مثل كل الأهداف التي سجلتها المولودية هذا الموسم، وتؤكد إدارة “العميد” أن كل ما حدث في المنصة الشرفية موثق بفيديوهات المراقبة لملعب 5 جويلية، وخاصة في النفق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس، أين تطاول مرافقون لرئيس نادي بارادو وخاصة ابن مالك النادي خير الدين زطشي على مسؤولي المولودية بالشتائم والبصق (أكرمكم الله) وحركات غير أخلاقية (وهو الذي كان يدخّن إلى جانب والده في المنصة الشرفية)، بالإضافة إلى لجوئه إلى شتائم وألفاظ نابية أمام والده وعمه أيضا أمام غرف الملابس في صور مؤسفة وتم توثيقها هي الأخرى وستكون دليلا قاطعا أمام الجهات القضائية التي ستفصل في الأمر.

هذا، ولا يفوت إدارة “العميد” أن تذكر أن بعض الممارسات الدنيئة من إدارة نادي بارادو ليست وليدة اليوم، فقد حاول ذات الفريق سابقا عرقلة تأهيل اللاعب حمزة موالي وإفساد صفقة نعيجي، لكن إدارة المولودية التزمت الصمت وتعاملت بحكمة كبيرة تعكس عراقة نادٍ يمثل مشوار قرن من الزمن ويواصل مسيرة فريق الـ100 شهيد، كما يبدو أن إدارة بارادو لم تتجرع لحد الآن رفض إدارة المولودية انتداب بعض اللاعبين الذين تم اقتراحهم عليها في صورة لاعبين هم حاليا احتياطيون في الفرق التي تم التحايل عليها رغم دفع أموال معتبرة.

وفي الأخير، تؤكد إدارة عميد الأندية الجزائرية أنها ستواصل العمل لبناء فريق يليق باسم وتاريخ وعراقة النادي الذي بدأ يسترجع أنفاسه ومكانته كأحد أبرز الممثلين الشرعيين لكرة القدم الجزائرية وهو ما يبدو أنه أصبح أمرا مزعجا لبعض الأطراف.