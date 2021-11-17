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تنبيه حول الطقس: استمرار تساقط الأمطار عبر 20 ولاية
ملتميديا
حرب عالمية في الأفق
الشروق أونلاين
2021/11/17
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