حرب قوية بين “البياسجي” و”الريال” للتعاقد مع محرز

عقده مع "السيتي" ينتهي في 2023

قالت تقارير إعلامية، إن باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني يتصارعان على الدولي الجزائري رياض محرز، مهاجم مانشيستر سيتي الإنجليزي، للتعاقد معه خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد محرز في صيف 2023 تزامنا مع فشل إدارة مانشستر سيتي لتمديد عقد اللاعب لحد كتابة هذه الساعة، رغم تقارير إعلامية تشير لكونه على مقربة من تجديد عقده، بعد أن أعطى المدرب بيب غوارديولا الضوء الأخضر لإتمام ذلك، خاصة وأن محرز يعتبر أحد أفضل نجوم “السيتي” هذا الموسم، حيث سجل 22 هدفا، و7 تمريرات حاسمة في كل المنافسات.

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن رياض محرز قائد “الخضر” أصبح محط اهتمام عدة أندية أوروبية كبيرة وأن هناك حربا قوية بين باريس سان جيرمان وريال مدريد للفوز بخدماته.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يدرس وضعية الدولي الجزائري للتعاقد معه، الصيف المقبل، ليكون بديلا للأرجنتيني أنخل دي ماريا الذي ينتهي عقده، وسيرحل مجانا ويثير بدوره صراعا بين عدة أندية أوروبية أبرزها جوفنتوس الإيطالي، مشيرة إلى أن ريال مدريد هو الآخر يراقب وضعية رياض محرز وتطورات قضية تجديد عقده للتعاقد معه الصيف المقبل. وتبلغ قيمة النجم الجزائري صاحب الـ31 عاما، 40 مليون يورو كون عقده ينتهي، صيف 2023، وبإمكانه الرحيل مجانا بعد نهايته.

وأضاف ذات المصدر أن خطة النادي الإسباني بشأن الجزائري رياض محرز تتضمن خطتين الأولى أن يتوجه نحوه هذا الصيف في حال التأكد من وضعه في السوق من طرف مانشستر سيتي أو انتظار، صيف 2023، والتعاقد معه مجانا بعد نهاية عقده لكون إدارة الفريق الإسباني غير واثقة من رغبة الفريق الإنجليزي بيع نجمه.

ويسير محرز بخطى ثابتة، ليكون أكثر لاعب حاسم لمانشسر سيتي خلال موسم واحد، في رقم قياسي يحتفظ به حاليا زميله الأسبق سيرجيو أغويرو، بحسب صحيفة “مانشستر إيفينيغ نيوز”، حيث أسهم حتى اللحظة، بـ31 هدفا لناديه ما بين أهداف مسجلة وتمريرات حاسمة، مما يضعه على بعد 12 خطوة فقط عن الرقم القياسي لأغويرو، الذي ساهم في 42 هدفا خلال موسم 2011/2012.

ويمتلك قائد “الخضر” فرصة كبيرة للوصول إلى هذا الرقم، ولكن بشرط الحصول على فرص لعب أكثر من جانب مدربه بيب غوارديولا، غير أن الأخير يبقى العائق الوحيد بالنسبة لصاحب القدم اليسرى في سبيل الوصول للرقم القياسي، بسبب سياسة المداورة التي يعتمد عليها في معظم مبارياته.