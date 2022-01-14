حرب مفتوحة بين ريان وذباب وإعلاميي المخزن المغربي بسبب التطبيع

دخل المذيع في قناة الجزيرة، جمال ريان، في حرب مفتوحة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مع ذباب المخزن المغربي وإعلاميين ناطقين باسمه، بسبب انتقاده المتواصل لاتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.

وجند المخزن عبر مخابراته ذبابه الالكتروني كما أعطى توجيهات للاعلاميين الناطقين باسمه، لخوض حملة دعائية غير مسبوقة ضد الاعلامي الفلسطيني جمال ريان، وصلت حد استعمال برمجيات تركيب الصور والخوض في الشرف، وذلك ردا على انتقاده لاتفاقيات التطبيع.

وشدد ريان في تغريدات جديدة، إنه سيواصل حملته ضد “المطبعين”، ولن تثنيه موجة الشتم واستهداف شرفه من قبل الذباب الالكتروني عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشر: مثل الصقر سأبقى فوق صراع الغاب ، أنا اعرف اني لو اهوي ، سيحاول سحقي اصغر ناب ، في غاب اكبر ما فيه كلاب.. لا للتطبيع

ريان لملك المغرب: لماذا طعنت الفلسطينيين في ظهورهم رغم احترامهم لك؟

ووجّه المذيع في قناة الجزيرة، جمال ريان، رسالة لملك المغرب، يسأله من خلالها لماذا طعن الفلسطينيين في ظهورهم رغم احترامهم له.

لطالما أجله الفلسطينيون ، لماذا غرز خنجر التطبيع في ظهورهم ؟ #المغرب #فلسطين pic.twitter.com/vLQnI1R9f6 — جمال ريان (@jamalrayyan) January 12, 2022

ونشر ريان صورة الملك المغربي محمد السادس عبر حسابه على تويتر يوم الأربعاء 12 جانفي 2022 وجاء في التعليق المرافق: “لطالما أجلّه الفلسطينيون، لماذا غرز خنجر التطبيع في ظهورهم؟”.

ريان يؤدي أغنية عبرية.. وكالة فرنسية تفضح ذباب المخزن المغربي

وتداول ذباب المخزن، فيديو قيل إنه يظهر المذيع في قناة الجزيرة جمال ريان، وهو يمجّد الكيان الصهيوني بأغنية عبرية، وذلك بسبب سلسلة تغريداته المنددة بتطبيع النظام المغربي مع الصهاينة.

وجاء في التعليقات المرافقة “جمال ريان يغنّي بالعبريّة”، وأضافت منشورات أن الأغنية “تمجّد إسرائيل”.

وحصدت هذه المنشورات مئات المشاركات وآلاف التعليقات المنتقدة على موقعي تويتر وفيسبوك.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الادعاء غير صحيح والأغنية التي كان ينشدها ريان باللغة الكورية وليس العبرية.

وأضاف التقرير أن الأغنية تتحدث عن الحب ولا علاقة لها بتمجيد الكيان الصهيوني، كما أنه لا يوجد أي شبه بين وقع كلماتها ومخارج حروفها وبين اللغة السامية.

في ذات السياق نبّه نشطاء في تعليقاتهم على المنشور المتداول، أنّ الأغنية ليست باللغة العبرية، وأكد آخرون بأنها باللغة الكورية.

وبحسب فرانس برس فقد علق ريان نفسه على المنشور من حسابه الموثق، مؤكدا أن الأغنية باللغة الكورية.

إثر ذلك، قال صحافيو مكتب وكالة فرانس برس في كوريا الجنوبية إن الأغنية بالفعل هي أغنية كورية اسمها “امرأة أمام النافذة” للمغني شو يونغ بيل.

والمقطع الذي يردّده جمال ريان جاء فيه “من قال إن الحبّ كان جميلاً”، وفقاً لصحافيي فرانس برس في سيول.

ويمكن الاستماع في هذه الفيديو للمقطع نفسه الذي كان يغنّيه جمال ريان.

بعد استهدافه بصور جنسية مفبركة.. ريان ينتفض ضد إعلام وذباب المخزن

انتفض مذيع الجزيرة جمال ريان على إعلام المخزن المغربي وذبابه، بعد استهدافه، مؤخرا، وعائلته بصور جنسية مفبركة.

وقال ريان في تغريدة عبر حسابه على تويتر، نشرها الثلاثاء 4 جانفي: “لن أرد بالمثل على إعلام المغرب وكلابه التي ملأت وسائل التواصل بالهجوم علي وعلى والدي وعائلتي بالفتوشوب والصور الجنسية المفبركة،لمجرد أن قلت “لا للتطبيع”..”.

وأضاف: “ورثت الشرف وحب فلسطين عن والدي “رحمه الله” وإعلامي مهني محترف، أعرف جيدا كيف سأعلمه الإعلام والوطنية والشرف ، والأيام بيننا”.

هكذا رد ريان على “ذبابة مخزنية” اتهمته بتلقي الأموال من الجزائر

ردّ جمال ريان، مذيع قناة الجزيرة، على ذبابة مخزنية، هاجمته بتعليق مسيء و اتهمته بتلقي أموال من الجزائر كي يهاجم المغرب.

وقال ريان في تغريدة عبر حسابه على تويتر، نشرها الأحد 2 جانفي: “يا عيب عليك، تقولين الجزائر دفعت لي لمهاجمة المغرب!!!، قليل من الخجل”.

وأضاف: “الأوطان والمبادىء والأهداف لا تباع ولا تشترى، ولا حتى بتغريدة من دونالد ترمب، ثم إن دفاعي عن الجزائر سببه مواقف الجزائر المشرفة تجاه القضايا العربية، ومنها قضية فلسطين، عاشت الجزائر”.

وجاء رد ريان على قول المخزنية: “كم يدفعون لك لمهاجمة المغرب؟حتى وإن كانت القيمة تصل للناتج السنوي من بترول وغاز الجزائر فهذا لا يشفع لفلسطيني بلغ أرذل العمر وأكل من خيرات المغرب وملوكه ودرست عائلاته في جامعات المغرب في فلسطين وفي المغرب وتعالجت في مستشفى المغرب بغزة وأقلت الطائرة من مطار المغرب بغزة”.

مذيع مغربي بالجزيرة يدافع عن خيارات المخزن ردا على ريان

دافع مذيع مغربي بقناة الجزيرة عن خيارات المخزن، ردا على زميله جمال ريان الذي أكد أن النظام المغربي متورط في هدر دم الفلسطينيين بسبب التطبيع.

وقال المذيع عبد الصمد ناصر في تغريدة نشرها الجمعة 31 ديسمبر 2021 عبر حسابه على تويتر: “من العار والجهل أن توجه اتهامات طائشة للمغرب بالتورط في سفك دم أهلنا في فلسطين المحتلة، وتمكين الصهاينة بالمال والسلاح”.

وأضاف: “عُد إلى التاريخ القريب ليحكي لك عن دماء شهداء جنود المغرب في جبهات ضد الصهاينة في سيناء والجولان وفدائيين مغاربة ضمن المقاومة الفلسطينية”.

ورد جمال ريان في تغريدة أخرى على زميله في القناة بطريقة غير مباشرة، بالتأكيد إن الشعب المغربي بريء من الدم الفلسطيني، وإن المقصود بكلامه هو نظام المخزن.

جمال ريان: النظام الجزائري بريىء من الدم الفلسطيني عكس نظام المغرب

وكان مذيع قناة الجزيرة جمال ريان، قد نشر تغريدة عبر حسابه على تويتر يوم 30 ديسمبر 2021، أكد فيها أن التاريخ سيسجل أن النظام الجزائري برىيء من الدم الفلسطيني عكس نظام المغرب، بعد اتفاق التطبيع.

ونشر ريان تغريدة جديدة، ردا على هجوم ذباب المخزن المغربي، المتواصل ضده عقب منشورات سابقة ينتقد فيها خيار التطبيع ويدعم مواقف الجزائر بالقول: حيا الله النظام الجزائري ، فهو بريء من الدم الفلسطيني ، اما النظام المغربي فلا ، هذا ما سيسجله التاريخ.

جمال ريان: لهذا السبب دمرت الصهيونية العالمية دولا عربية وتتآمر على الجزائر!

ويوم 29 ديسمبر 2021، نشر مذيع قناة الجزيرة جمال ريان، تغريدة جديدة عبر حسابه على تويتر، يشرح فيها سبب تدمير الصهيونية العالمية لدول عربية وتآمرها على الجزائر.

وقال ريان في تغريدة أرفقها بصورة لخارطة الوطن العربي: “الاسرائيليون مشتتون بلا أرض أو وطن أو عنوان، وأكثر ما يزعجهم رؤية الشعوب العربية سعيدة مستقرة في أوطانها”.

وأضاف: “لهذا دمروا العراق سوريا اليمن فلسطين ويتآمرون على الجزائر لكي تحيا إسرائيل على ارض اسمها فلسطين،صارت تسمى فلسطين،وسيبقى اسمها فلسطين،اللهم احفظ فلسطين والوطن العربي، آمين”.

جمال ريان: لم أر نظاما وشعبا ذو كرامة تجاه قضايا الأمة إلا في الجزائر

قال مذيع قناة الجزيرة جمال ريان، في تغريدة جديدة عبر حسابه على تويتر نشرها في 28 نوفمبر 2021، لم أر نظاما وشعبا ذو كرامة تجاه قضايا الأمة إلا في الجزائر.

وكتب ريان في تغريدة له “لم أرى نظاما او شعبا ذو كرامة وأنفة في المغرب العربي الكبير تجاه قضايا الأمة وقضية فلسطين أكثر من الجزائر، بلد ملايين الشهداء والمواقف المشرفة ..فعلا الكرامة والشهامة قبل كل شيء…والله إنني أحبكم يا جزائرين ، الله ينصركم”.

جمال ريان: تحية للرئيس تبون واللهم انصر الجزائر

وجّه مذيع قناة الجزيرة جمال ريان، في تغريدة جديدة عبر حسابه على تويتر نشرها يوم 26 نوفمبر 2021، تحية خاصة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، اثر موقفه من استقبال المغرب لوزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس.

وغرد جمال ريان قائلا “الرئيس الجزائري : خزي وعار ان يأتي الى بلد عربي وزير من كيان صهيوني انشأ عام ١٩٤٨ ليهدد بلدا عربيا اخر ، تحية للرئيس تبون ، واللهم انصر الجزائر ، واصلح بينها وبين المغرب ، بعيدا عن الكيان الصهيوني”.

جمال ريان للنظام المغربي بعد استقبال غانتس: عند الله تجتمع الخصوم

عبّر مذيع الجزيرة جمال ريان، في تغريدة جديدة عبر حسابه على تويتر يوم 24 نوفمبر 2021، عن صدمته من توقيع النظام المغربي اتفاقيات عسكرية مع الاحتلال الاسرائيلي بعد زيارة وزير الحرب بيني غانتس.

وكتب ريان: آه من هذا الزمن الاسود الذي توقع فيه دولة عربية تدعي العروبة والاسلام اتفاقيات امنية وعسكرية مع جنرال صهيوني سارق وقاتل لاطفال فلسطين، لن ننسى يا مغاربة، منكم لله، وعند الله تجتمع الخصوم.

جمال ريان: عار أن يستقوي المغرب بإسرائيل على الجزائر

ويوم 15 نوفمير 2021، عبّر مذيع الجزيرة جمال ريان، تغريدة جديدة عبر حسابه على تويتر في 15 نوفمبر 2021، عن صدمته من استقواء المغرب بإسرائيل على الجزائر.

وأضاف ريان قائلا في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر توتير “العربي يستقوي على العربي بالصهيوني، أنا مصدوم، وكأنه حلم”

وتابع قائلا: “ما هذا الجنون الذي أصاب العقل العربي، مش قادر أتخيل أن يأتي هذا اليوم الأسود في تاريخ العرب، نحن في زمن حالك السواد من الضعف والهوان العربي، يا للعار، ماذا سيكتب التاريخ عن العرب ؟ الجزائر المغرب”.

كما نشر جمال ريان تغريدة أخرى تحدث فيها عن زيارة مرتقبة لوزير الحرب الاسرائيلي للمغرب لتوقيع اتفاقيات تعاون عسكري، وقال مذيع الجزيرة في ختام تغريدته ” اللهم أنصر الجزائر وأصلح بينها وبين المغرب.”

ريان: هل تحولت المغرب إلى قاعدة اسرائيلية لتهديد الجزائر؟

وسبق لمذيع الجزيرة جمال ريان، أن نشر تغريدة عبر حسابه على تويتر، تساءل فيها حول ما إذا كانت المملكة المغربية قد تحولت إلى قاعدة عسكرية اسرائيلية لمحارية الجزائر؟.

وكان ريان وهو إعلامي فلسطيني، يرد على شخصية صهيونية هاجمت الجزائر عبر تويتر دفاعا عن النظام المغربي.

وكتب هذا المذيع: إسرائيلي وبكل وقاحة يهدد بمحاربة الجزائر عبر الحدود المغربية !!! فهل تحول المغرب الى قاعدة عسكرية إسرائيلية ضد الجزائر؟

وأضاف: ما يسمى إسرائيل مجرد كيان وظيفي عابر اوجد لخدمة مصالح الغرب وليس مصالح العرب، متى يفيق العرب؟

وسابقا نشر جمال ريان، تغريدة يدعو من خلالها بالنصر للجزائر بعد تطبيع جارتها الغربية.

وقال ريان: “بسبب تطبيع جارتها، أصبحت اسرائيل على حدودها، اللهم انصرها وثبّتها على مواقفها التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية، آمين”.

شاهد إعلامي فلسطيني يعري استغلال المخزن اسم الجزائر للتغطية على التطبيع

قال الإعلامي الفلسطيني أسامة فوزي، إن المخزن المغربي، يلعب لعبة وسخة باستعمال اسم الجزائر والصحراء الغربية للتغطية على التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وفي شريط فيديو نشر ديسمبر 2020، قال فوزي المقيم بأمريكا إن النظام المغربي يهدد كل معارضي التطبيع الشرفاء بتهمة جاهزة هي العمالة ومساندة اعداء المملكة.

كما قال هذا الناشط الفلسطيني، إن المخزن يصور الجزائر كعدو في وقت أن العدو الحقيقي هي اسبانيا التي تحتل أراض مغربية، وأنه يدعي أن الصحراء الغربية ارضه وهو عرض تقاسمها مع موريتانيا.