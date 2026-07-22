حرب نفوذ بين نويوة وعليق تُشلّ نادي “سوسطارة”

أزمة تسيير تخنق اتحاد الجزائر:

يمرّ فريق اتحاد الجزائر بأزمة تسييرية معقدة وغير مسبوقة في تاريخه القريب، بعد ما تحول الخلاف الرياضي الداخلي المستتر إلى صراع علني ومواجهة مباشرة بين رئيس مجلس الإدارة بلال نويوة، والمدير العام الرياضي سعيد عليق، هذا الانسداد الحاد جعل فكرة التعايش بين الرجلين أمراً مستحيلاً في الوقت الراهن، ما أدى إلى شلل شبه تام في تسيير الشؤون اليومية والإدارية للنادي العاصمي، لتتعقد الوضعية أكثر وتضع مستقبل الفريق على المحك قبل انطلاق الموسم الجديد.

الأزمة التي يمر بها الفريق العاصمي بلغت أوجّها عقب الخرجة الإعلامية الأخيرة لبلال نويوة، والتي قرر فيها الخروج عن صمته ليرد بحزم وبنبرة غاضبة على الانتقادات الحادة التي طالته في الأسابيع الأخيرة. ولم تتوقف تصريحات نويوة عند حدود الدفاع عن النفس، بل تجاوزتها إلى تقديم ما وصفه بـ”كشف حقائق خطيرة” تمس طريقة تسيير المدير الرياضي سعيد عليق. هذا الظهور الإعلامي لم يسهم إطلاقاً في تهدئة النفوس أو امتصاص غضب الأطراف المعنية، بل زاد من اشتعال الفتيل وتراشق الاتهامات بين المعسكرين، ليتحول النادي العاصمي إلى رهينة لحرب نفوذ حقيقية ألقت بظلالها الوخيمة على استقرار بيت “سوليتار”.

وتتجلى خطورة هذه الحرب الإدارية في انعكاساتها المباشرة والسلبية على تحضيرات الفريق للموسم الكروي الجديد. فقد توقفت مفاوضات الاستقدامات بشكل شبه كامل، وتأخر حسم صفقات الميركاتو الصيفي المقررة لتطعيم التشكيلة، فضلاً عن الاضطراب الكبير الذي شهده برنامج التحضير الميداني، وعدم تسوية الوضعيات التعاقدية والمالية لعدد من أعضاء الطاقم الفني واللاعبين. هذا الجمود المؤسساتي والتنظيمي أثار حالة من القلق والترقب الشديدين لدى جماهير النادي القرمزي والأسود، والذين يبدون تخوفهم البالغ من تأثير هذه الصراعات الشخصية على جاهزية الفريق للمنافسات الرسمية المقبلة.

وأمام هذا الانسداد الشامل وغياب أي أفق للحل الودي أو التراجع من كلا الطرفين، أصبحت كل الأنظار متجهة صوب الشركة المالكِة للنادي، مجمع “سيربور”، وتحديداً نحو الرئيس المدير العام رياض حجل. ويرى متابعو الشأن الرياضي في النادي أن وقت المداراة والوساطات قد انتهى، وأن التدخل الفوري والحاسم للمالك بات ضرورة قصوى لإيقاف هذا النزيف المؤسساتي. ويطالب العارفون ببيت الاتحاد بضرورة اتخاذ قرارات شجاعة، سواء بتجديد الثقة في أحد الطرفين أو إبعادهما معاً، لإعادة ترتيب البيت وإعادة الهيبة والاستقرار الإداري للنادي العاصمي قبل فوات الأوان.