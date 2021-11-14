حرفية تبدع في الصناعة التحويلية لمشتقات التمر

رغم إمكاناتها البسيطة بأولاد جلال

كشفت احتفالية اليوم الوطني للحرفي، المنظمة مؤخرا بعاصمة الولاية أولاد جلال، عديد الحرفيين الذين استطاعوا تحدي الظروف وقلة الإمكانيات ليتوصلوا إلى نتائج باهرة ومتميزة جدا في مجال الصناعات التحويلية المرتكزة على المواد الطبيعية المحلية.

ومن بين هؤلاء الحرفية بن زيان سمرة من ولاية أولاد جلال التي تميّزت في الصناعات التحويلية باستغلال مشتقات التمر، حيث توصلت هذه الحرفية العشرينية إلى إنتاج نوع من الشكولاطة الطبيعية مائة بالمائة من مشتقات مادة التمر، وهي الأولى من نوعها وطنيا، وذلك انطلاقا من مواد طبيعية ومحلية ودون استعمال المواد الحافظة أو الكيميائية.

واستطاعت هذه الحرفية، بعد محاولات وتجارب بمعية رفيقات لها إيجاد خلطة من دبس التمر ومادة روينة القمح الصلب وكمية قليلة جدا من الشكولاطة الطبيعية، لتكون النتيجة التوصل إلى إنتاج نوع من الشكولاطة الصحية والطبيعية التي تعتمد في مكوناتها على مواد محلية، باعتبار أن أولاد جلال هي ولاية منتجة للتمور والقمح.

وفي حديثها للشروق، أكدت الحرفية بن زيان سمرة أنها مولعة بمطالعة الكتب العلمية وبالبحث والاكتشاف خصوصا في الصناعات التحويلية المرتكزة على المواد الطبيعية، وعلى رأسها التمر ومشتقاته. ومن خلال تجارب، قامت بها في بيتها وبإمكانيات قليلة وشبه منعدمة، توصلت العام الماضي، أي إلى إنتاج الشكولاطة بالاعتماد كلية على مواد طبيعية خالصة، لتكون النتيجة مبهرة جدا.

وتحدّثت سمرة عن صعوبات كبيرة واجهتها في ظل شحّ إمكانيات الإنتاج والتسويق، لكونها لا تملك سجلا تجاريا أو حتى محلا للإنتاج أو البيع، ما اضطرها إلى الاستنجاد بأحد الخواص بمدينة لغروس وهو صاحب وحدة متخصصة في إنتاج مشتقات التمر وبيعها، حيث لقيت منه القبول تغليفا وتسويقا، مؤكدة أن ترويج منتوجها تطور بشكل متسارع لتصبح هذه الشكولاطة مطلوبة بكثرة داخل و خارج الوطن.

وأكّدت الحرفية أنها توصلت أيضا وبجهودها الخاصة إلى إنتاج مسمنة غذائية من مشتقات التمر وهي طبيعية مائة بالمائة، كما أنّ في ذهنها أفكارا عديدة ويمكن بواسطتها تحقيق ثورة في مجال الصناعات التحويلية باستغلال التمر ومشتقاته، لكن هذه الأفكار، كما قالت، تحتاج إلى دعم خصوصا ما تعلق بالمقر لتوسيع الإنتاج وتشغيل المزيد من الفتيات العاطلات عن العمل اللواتي يملكن قدرات كبيرة.

واعتبرت المتحدثة فعاليات اليوم الوطني للحرفي المنظمة بأولاد جلال الأسبوع الماضي فرصة لعرض منتوجاتها الجديدة، والحديث إلى الوالي الذي وعدها كغيرها من الحرفيين والحرفيات بلقاء قريب للاستماع إلى الانشغالات ووضع مخطط عمل لمساعدتهم.