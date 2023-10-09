حرف تقليدية منسية في الجزائر ستدخل السباق نحو تصنيف اليونيسكو

الرئيس العام للوكالة الوطنية للصناعات التقليدية لـ"الشروق":

تعول الجزائر على إعادة إحياء الكثير من الصناعات التقليدية، والنهوض بها لتنال تصنيف اليونيسكو كمحمية جزائرية، حيث كشف الرئيس العام للوكالة الوطنية للصناعات التقليدية، مصطفى الأزاوي، أن هذه الصناعات تعتبر ثنائية مع السياحة، ولا يمكن أن يروج لهذه الأخيرة دون الترويج للخصوصية والهوية والتراث المحلي من خلال الحرف والعادات والتقاليد.

وأكد الأزاوي، أن الطبعة اللاحقة للصالون الدولي للصناعات التقليدية الذي سينظم خلال 2024، ستشمل صناعات تقليدية بتقنية ثلاثية الأبعاد، أي استعمال الحاسوب في التصاميم، وصناعات قديمة جدا سيتم إحياؤها بعد تنصيب 10 غرف للحرف والصناعات التقليدية بالولايات الجديدة، من طرف الوزارة الوصية، حيث تتوسع قائمة الحرفيين بعد حصولهم على بطاقة الحرفي.

وأوضح المتحدث، أن المشكل يبقى يتعلق بالمادة الأولية لبعض الحرف مثل الخزف، والنحاس، ولكن هناك عمل مشترك بين عدة جهات مسؤولة للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف وجعلها ضمن اقتصاد محلي ودولي.

ولتشجيع العمل على تطوير بعض الحرف، وإعادة بحث الروح فيها، يرى بأن المعارض المحلية والموسمية، التي ترافق المهرجانات والصالونات السياحية، ستنعش هذا المجال، خاصة أن هناك جائزة وطنية للصناعات التقليدية تضم 120 منتج يتوج فيها 7 حرفيين.

وقال مصطفى الأزاوي، المدير العام للوكالة الوطنية للصناعات التقليدية، إن آخر طبعة للصالون الدولي لهذه الصناعات كانت شهر جوان برياض الفتح بالعاصمة، شاركت فيه 11 دولة وحضر فيها 350 حرفي على المستوى الوطني، والدولي، كما مثلت الوكالة بحسبه، في المعرض الدولي بالبرتغال، الصناعات التقليدية الجزائرية، وكانت هناك التفاتة حسنة من طرف الأجانب.

وأفاد بأن حوالي مليوني حرفي في الصناعات التقليدية، بإمكانهم تشكيل قوة اقتصادية وثقافية، ودفع بعض الصناعات والحرف التي تربط ارتباطا شديدا ببعض المناطق إلى التصنيف في الحماية العالمية للتراث الجزائري من طرف اليونيسكو، إضافة إلى خلق يد عاملة ومنتجة.

وثمن الأزاوي مشاركة عروض الحرف والصناعات التقليدية، بقوة في أماكن الترفيه والتسلية، والمنتزهات والفنادق خلال الموسم الصيفي المنتهي، وقال إن التواجد القوي لهذه الصناعات سيكون مع افتتاح مهرجان السياحة الصحراوية بواد سوف الأيام القادمة، على أن يسمح لبعض الولايات وحسب الظروف والمرحة الموسمية، بتنظيم معارض محلية، وهذا من أجل استقطاب أكبر لليد الحرفية.