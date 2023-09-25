حرق المصحف الشريف.. بوغالي يدعو إلى استصدار قرار إدانة وتجريم

في كلمة أمام رؤساء برلمانات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، إلى تقديم “بند طارئ” خلال الدورة المقبلة للاتحاد البرلماني الدولي، بهدف استصدار قرار يدين المساس بالمقدسات والرموز الدينية ويجرمه.

وأعرب بوغالي، الاثنين، في مداخلته، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد خلال اجتماع لرؤساء برلمانات اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، خصص لدراسة سبل منع الممارسات المشينة لقيم التسامح والاعتدال والمتمثلة في حرق المصحف الشريف عن “تنديده واستنكاره من تجدد التصرفات الدنيئة التي تستهدف أسمى مقدساتنا وهو المصحف الشريف تحت مسمى حرية التعبير”.

وأشار في ذات السياق إلى أن “ما أقدم عليه بعض المتطرفين تحت حماية الشرطة في بعض الدول الاوربية من حرق للمصحف الشريف، استفزاز لمشاعر المسلمين وتكريس للكراهية والتطرف والعنف, كما يعد أيضا امتحانا لمدى تضامننا وقدرتنا على الاتحاد لنصرة ديننا”.

واسترسل قائلا في هذا الصدد “وإذ نسجل الاعتذار المتأخر لكل من حكومتي السويد والدانمارك واعلانهما عن اعادة النظر في قوانينهما لتفادي تكرار هذه الممارسات, وكذا تبني مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قرارا يدين حرق المصحف الشريف ووصفه بالعمل الاستفزازي الذي ينتهك أعراف حقوق الانسان الدولية, فإننا مطالبون باتخاذ إجراءات ملائمة لمنع مجرد التفكير في هذه السلوكيات في المستقبل, وهو ما يؤكد أكثر من أي وقت مضى الحاجة الملحة للتضامن والوقوف صفا واحدا في وجه هذه التصرفات الشنيعة من خلال تعزيز العمل متعدد الاطراف لاستصدار قرارات وتشريعات تجرم المساس بالمقدسات الدينية وتكفل عدم تكرار انتهاكها وتحاسب مرتكبيها وتمنع تحول هذه الممارسات الشاذة إلى نمط إجتماعي مقبول في الاوساط الشعبية والرسمية الغربية”.

واقترح رئيس المجلس في هذا السياق، “تقديم بند طارئ للدورة المقبلة للاتحاد البرلماني الدولي, لاستصدار قرار يدين المساس بكل المقدسات والرموز الدينية ويجرم هذا الفعل المشين”, مهيبا بالجميع ” لتنسيق الجهود والعمل على تقديم هذا المقترح باسم كل من المجموعة البرلمانية الأفريقية, الآسيوية والعربية”.