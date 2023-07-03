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الجزائر

حرق المصحف بالسويد .. بوغالي يستهجن صمت التجمعات البرلمانية

الشروق أونلاين
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حرق المصحف بالسويد .. بوغالي يستهجن صمت التجمعات البرلمانية
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رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي

استنكر رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، تصرفات ما أسماها بـ “بعض التجمعات البرلمانية” التي تدعي رعاية الديمقراطية والحقوق ولكنها تتجاهل انتهاكها في مواطن معينة إلى درجة الامتناع عن إصدار بيانات تدينها.

واستهجن بوغالي، الاثنين، في كلمة ألقاها عند افتتاح أشغال جلسة عامة مخصصة لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالعقار الاقتصادي، إقدام متطرفين على الإساءة إلى الإسلام من خلال حرق نسخة من المصحف الشريف وبترخيص من السلطات.

وتساءل في هذا المقام، عن جدية التزامها بالدفاع عن قيم التعايش السلمي واحترام الآخر بينما يملي عليها واجبها كممثلة للشعوب أن تظل بعيدة عن الكيل بمكاييل مختلفة لاسيما إذا تعلق الأمر بحقوق وكرامة الإنسان.

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