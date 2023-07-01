حرق المصحف في السويد.. الاتحاد الأوروبي يعلق

دان الاتحاد الأوروبي، السبت، واقعة حرق المصحف أمام مسجد في السويد، التي أثارت استنكارا واسعا في العالم الإسلامي.

وقال الاتحاد في بيانه ينضم الاتحاد الأوروبي إلى وزارة الخارجية السويدية في رفضها الشديد لحرق المصحف من قبل شخص في استوكهولم.

وأوضح البيان أن الحادث لا يعكس بأي حال من الأحوال آراء الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن حرق المصحف أو غيره من الكتب المقدسة عمل مهين وغير محترم وعمل استفزازي واضح.

وأضاف “مظاهر العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لا مكان لها في أوروبا، بل إنه لأمر مؤسف للغاية أن مثل هذا العمل قد تم تنفيذه في احتفال المسلمين بعيد الأضحى.ّ

وتابع البيان “يواصل الاتحاد الأوروبي الدفاع عن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير، في الخارج والداخل.