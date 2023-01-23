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حرق نسخة من المصحف في السويد.. أول ردّ من المفوضية الأوروبية

الشروق أونلاين
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حرق نسخة من المصحف في السويد.. أول ردّ من المفوضية الأوروبية
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أول ردّ من المفوضية الأوروبية بعد حادثة حرق المصحف في السويد

دعت المفوضية الأوروبية يوم الإثنين سلطات السويد إلى اتخاذ إجراءات بشأن حادثة إحراق نسخة من المصحف الشريف، أمام السفارة التركية في العاصمة ستوكهولم.

وقال المتحدث باسم المفوضية يوهانس باهركي في مؤتمر صحفي ببروكسل إن “مثل هذه الممارسات لا تتماشى مع القيم التي يرتكز عليها الاتحاد الأوروبي”.

وتابع يقول:”كما قلنا مرارا من قبل، لا مكان للعنصرية، وكراهية الأجانب، والكراهية العرقية والدينية في الاتحاد الأوروبي”. مضيفا:”يجب على السلطات السويدية أن تتعامل مع هذه القضية، وأن تتخذ إجراءات بشأنها”.

وقام زعيم حزب “الخط” الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف يوم السبت الماضي، أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن الشرطة السويدية، أن بالودان حصل على الإذن بتنظيم مظاهرة قرب السفارة التركية في ستوكهولم يوم السبت.

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