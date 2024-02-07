“حركة البناء” معنية بتجسيد التزامات الرئيس تبون الـ54

حذر من مؤامرات الأعداء لإجهاض التغيير .. بن قرينة:

دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، الأربعاء بولاية جانت، كل النخب السياسية والفكرية والمجتمعية إلى “دعم مسار تنمية الوطن واستكمال مشروع نهضة الجزائر الجديدة، بعيدا عن المصالح الضيقة”.

وخلال تجمع شعبي نشطه بقاعة الطاسيلي، قال بن قرينة: “ندعو كل النخب السياسية والفكرية والمجتمعية لجعل الاستحقاقات الانتخابية القادمة، فرصا لدعم مسار تنمية الوطن واستكمال مشروع نهضة الجزائر الجديدة، بعيدا عن المصالح الضيقة سواء كانت شخصية أو حزبية أو فئوية أو جهوية”.

وجدد بهذا الصدد التأكيد على أهمية “بناء حزام وطني لحماية الجزائر وتأمين استقرارها المؤسساتي والمجتمعي”، مشددا على ضرورة “صيانة الوطن من عواصف الفتن الداخلية والخارجية التي يثيرها الحاسدون والطامعون والمتآمرون في الخارج وأبواقهم في الداخل رغم قلتهم”.

وحذر رئيس الحركة من أن الجزائر “تتربص بها مؤامرات الأعداء والحاسدين لإجهاض مسار التغيير والتنمية في الجزائر الجديدة التي بدأ مشروعها النهضوي يتبلور بعد الحراك الشعبي المبارك الأصيل وبعد الانتخابات الرئاسية التي انتخب فيها عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية وهو يقود الجزائر وفق التزامات تتحقق منجزاتها يوما بعد يوم”.

كما اعتبر أن حركة البناء الوطني تجد نفسها “معنية بصفة مباشرة بتجسيد التزامات رئيس الجمهورية الـ 54 حسب إمكانياتها وقدراتها”.

وبعد أن ذكر بحالة التأزم والتآمر التي يشهدها الوضع الإقليمي والدولي هذه الأيام وخاصة جوار الجزائر، ثمن السيد بن قرينة الحركية التي تشهدها الدبلوماسية الجزائرية في عدد من الملفات، معبرا عن يقينه بأن “مبادئ الجزائر في الدبلوماسية الرصينة، الهادئة، ونواياها الحسنة ستنتصر في الأخير”.

وأبرز في هذا الإطار، أهمية أن “يدرك كل واحد مسؤوليته ودوره في إسناد ودعم المواقف الرسمية للدولة الجزائرية التي لا ينبغي أن نختلف فيها حين يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية والشؤون الأمنية والسياسة الدفاعية والحفاظ على مصالحنا الحيوية”.

وثمن رئيس حركة البناء الوطني ، مرافعة الجزائر في بداية عضويتها في مجلس الأمن الدولي، من أجل التسريع في تطبيق العدالة على الكيان الصهيوني المحتل وفق مقررات محكمة العدل الدولية، داعيا الشعب الجزائري إلى “مزيد من التضامن والدعم للشعب الفلسطيني ولمقاومته ولصموده”.