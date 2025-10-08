-- -- -- / -- -- --
العالم

حركة الجهاد الإسلامي تُعلق على بند “تبادل الأسرى”  

الشروق أونلاين
وكالات
زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أن بند تبادل الأسرى يمكن إنجازه خلال الأيام القليلة المقبلة وبذلك نكون سحبنا فتيل التفجير ومبررات العدو بالعدوان.

وأضاف النخالة بمناسبة الذكرى الثانية لعملية “طوفان الأقصى” في بيان اليوم، يجب أن يعلم العدو وحلفاؤه أننا لا يمكن أن نستسلم لشروطهم وإملاءاتهم بعد كل هذا الثمن.”

ورأى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن “المقاومة تخوض معركة تفاوضية شرسة تحت ما يسمى خطة ترامب، مشيراً إلى أنه إذا أصر العدو على أن يحقق بالمفاوضات ما لم يستطع تحقيقه بالحرب فعلينا أن نصمد.

وأوضح النخالة أن المقاومة أبدت استعدادها للتفاوض على قاعدة أن هناك بنوداً يمكن التعاطي معها إيجابياً وأولها بند تبادل الأسرى الذي يمكن إنجازه في الأيام القليلة المقبلة، وبذلك نكون سحبنا فتيل التفجير ومبررات العدو بالعدوان”، معتبراً أن “خطة ترامب تحمل في طياتها إعلان الشعب الفلسطيني الاستسلام الكامل للعدو.”

وأوضح أن على العدو وحلفائه أن يعلموا أننا لا يمكن أن نستسلم لشروطهم وإملاءاتهم بعد كل هذا الثمن من التضحيات.

وقال: “نقف اليوم على مفترق طرق كبير وطريق الحق واضحة وعلينا أن نخرج من هذه المعركة ورؤوسنا مرفوعة”.

