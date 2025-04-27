-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
حركة السفن
باقي بوخالفة
2025/04/27
220
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
“التفول”… طفرة وراثية تسبّب الأنيميا لمستهلكي الفول!
قنصلية متنقلة لخدمة الجالية الجزائرية في هذه المقاطعة الفرنسية
النواب يقترحون 130 تعديل على مشروع الإجراءات الجزائية
سلطة ضبط السمعي البصري: تعليق عددين متتاليين من برنامجين رياضيين بسبب “خطاب الكراهية”
وزارة التربية: تجهيز 3270 مدرسة بالألواح الإلكترونية
بواقع مليوني سنتيم.. أسعار المواشي تتراجع في “بورصة” الشريعة
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
هذا سعر كوب القهوة الجديد بعد بداية تطبيق تسقيف الأسعار
2025/04/27
التدقيق في عقود السيارات والعقار.. و”الكاش” ممنوع!
2025/04/25
“فيلا” بـ12 مليارا تجر مجدّدا الوزير لوح إلى القضاء
2025/04/26
تربية.. انطلاق تسجيلات تلاميذ السنة الأولى ابتدائي رقميا
2025/04/25
توقيف صاحب فيديو روّج لـ “نفوق 3 رؤوس ماشية مستوردة”
2025/04/26
الرأي
المزيد
تقييم رأس المال العلمي والتكنولوجي للجزائر
سيف الدين قداش
2025/04/27
فعل الخير كفعل النحو
محمد الهادي الحسني
2025/04/27
دبلوماسية الجزائر.. من روح الثورة و”الرّجلة” والأخلاق
عبد الحميد عثماني
2025/04/27
الجامعة بين التعريب والفرانكوفونية والانفتاح على الإنجليزية
2025/04/27
عبّاس..!
عبد العزيز تويقر
2025/04/26