-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الجزائر تعرب عن إدانتها “الشديدة” للاعتداءات التي استهدفت الأردن والكويت والبحرين
الجزائر

حركة النهضة مع استكمال المسار التنموي في الجزائر

ق. و
  • 15
  • 0
حركة النهضة مع استكمال المسار التنموي في الجزائر
ح.م

دعا الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، الأربعاء بباتنة، إلى تضافر الجهود من أجل استكمال المسار التنموي الذي تشهده البلاد.
وخلال نشاط جواري جمعه بالمواطنين بمنطقة تيفلفال ببلدية غسيرة، في باتنة، خلال ثاني أيام الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 2 جويلية، شدد ذويبي على أن “الجزائر بحاجة إلى كل أبنائها لمجابهة كافة التحديات وتطوير اقتصادها، بما يعزز مكانتها إقليميا ودوليا”.
وأشار إلى أن شعار “معا لجزائر قوية” الذي اختارته حركة النهضة، يعكس برنامجها الذي ستخوض به هذا المعترك الانتخابي، والذي تؤكد من خلاله على أن “الجزائر للجميع وتبنى بسواعد كل أبنائها الذين يشكلون قوتها الحقيقية”.
وبالمناسبة، توقف ذويبي عند ضرورة المشاركة في التشريعيات القادمة، من خلال “اختيار الأكفاء من المترشحين، حتى يشكلوا قوة اقتراح حقيقية في تشكيلة المجلس الشعبي الوطني المقبل ويساهموا بأمانة في نقل انشغالات المواطنين للسلطات المحلية والمركزية”، كما حث الناخبين على التصويت على مترشحي قوائم حركة النهضة.
كما كانت للأمين العام لحركة النهضة لقاءات جوارية بمنطقتي تيفلفال وإيفري لبلح ببلدية غسيرة، وكذا دشرة أولاد موسى ببلدية إيشمول، شرح خلالها برنامج تشكيلته السياسية، على أن يختتمها بلقاء جواري مماثل بساحة الحرية بممرات الشهيد مصطفى بن بولعيد بمدينة باتنة.

مقالات ذات صلة
“الأفافاس” بـ 26 قائمة برلمانية داخل الوطن و4 في المهجر

“الأفافاس” بـ 26 قائمة برلمانية داخل الوطن و4 في المهجر

إقامة سياحية “مهداة” لـ 200 طفل من أدرار في الولايات الساحلية

إقامة سياحية “مهداة” لـ 200 طفل من أدرار في الولايات الساحلية

وفاة 4 أشخاص في حادث مرور ببرج باجي مختار

وفاة 4 أشخاص في حادث مرور ببرج باجي مختار

 الوزير الأول يُستقبل من قبل الرئيس التشادي

 الوزير الأول يُستقبل من قبل الرئيس التشادي

الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد

الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد

الرئيس تبون يستقبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون

الرئيس تبون يستقبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد