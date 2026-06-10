حركة النهضة مع استكمال المسار التنموي في الجزائر

دعا الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، الأربعاء بباتنة، إلى تضافر الجهود من أجل استكمال المسار التنموي الذي تشهده البلاد.

وخلال نشاط جواري جمعه بالمواطنين بمنطقة تيفلفال ببلدية غسيرة، في باتنة، خلال ثاني أيام الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 2 جويلية، شدد ذويبي على أن “الجزائر بحاجة إلى كل أبنائها لمجابهة كافة التحديات وتطوير اقتصادها، بما يعزز مكانتها إقليميا ودوليا”.

وأشار إلى أن شعار “معا لجزائر قوية” الذي اختارته حركة النهضة، يعكس برنامجها الذي ستخوض به هذا المعترك الانتخابي، والذي تؤكد من خلاله على أن “الجزائر للجميع وتبنى بسواعد كل أبنائها الذين يشكلون قوتها الحقيقية”.

وبالمناسبة، توقف ذويبي عند ضرورة المشاركة في التشريعيات القادمة، من خلال “اختيار الأكفاء من المترشحين، حتى يشكلوا قوة اقتراح حقيقية في تشكيلة المجلس الشعبي الوطني المقبل ويساهموا بأمانة في نقل انشغالات المواطنين للسلطات المحلية والمركزية”، كما حث الناخبين على التصويت على مترشحي قوائم حركة النهضة.

كما كانت للأمين العام لحركة النهضة لقاءات جوارية بمنطقتي تيفلفال وإيفري لبلح ببلدية غسيرة، وكذا دشرة أولاد موسى ببلدية إيشمول، شرح خلالها برنامج تشكيلته السياسية، على أن يختتمها بلقاء جواري مماثل بساحة الحرية بممرات الشهيد مصطفى بن بولعيد بمدينة باتنة.