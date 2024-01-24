حركة تحويلات الأساتذة والإحالة على التقاعد بـ”صفر ورق”

وزارة التربية تضبط آجال التصريح بالرغبة قبل 10 فيفري القادم

دعت وزارة التربية الوطنية كافة مستخدميها الراغبين في المشاركة في الحركة التنقلية السنوية أو أولئك الراغبين في الإحالة على التقاعد أو على الاستيداع، إلى إيداع طلبات “التصريح بالرغبة” إلكترونيا، وبصفة حصرية، من أجل إنجاح تعميم سياسة “صفر روق”، وذلك في أجل أقصاه 10 فيفري المقبل.

وطلبت المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين بوزارة التربية الوطنية، في مراسلة وزارية تحمل الرقم 01 مؤرخة في 22 جانفي الجاري، من مديريها الولائيين، الحرص على إبلاغ كافة مستخدميها بأن الحركة التنقلية داخل الولاية أو خارجها بعنوان السنة الدراسية المقبلة، قد انطلقت بشكل رسمي.

وفي نفس السياق، أعلنت المديرية نفسها بخصوص الأساتذة المرسمين، والذين يستوفون شرط الأقدمية المطلوبة في المنصب، بأنهم مطالبون وجوبا بالتصريح بالرغبة إلكترونيا، عبر الحسابات الخاصة بهم عبر الفضاء المخصص لهم، ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية من دون سواه، في أجل أقصاه 10 فيفري القادم عبر رابط إلكتروني.

وإضافة لما سبق، شددت المديرية ذاتها على أن أي طلب يتم تقديمه خارج “فضاء الأساتذة” يعد لاغيا وعديم الأثر، وبذلك فإن الأساتذة غير معنيين بإيداع “تصريح كتابي” على مستوى المؤسسات التعليمية العاملين بها.

وفي هذا الصدد، وقصد ضمان مبدأ تكافؤ الفرص والحق في الإعلام، أفادت المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين بأنه يتعين على مديري التربية للولايات السهر على إعلام جميع الأساتذة بالإجراء الجديد والمتعلق بالتسجيل “إلكترونيا” لا غير، وهي الخطوة التي تندرج في إطار استراتيجية وزارة التربية الوطنية المتمثلة في إزالة الطابع المادي للإجراءات، وتعميم سياسة صفر ورق في القطاع، وهذا من أجل تحسين نوعية الخدمات العمومية المقدمة، وتبسيط كافة التدابير التنظيمية.

وأما بالنسبة لباقي المستخدمين المنتمين لمختلف الرتب، لفتت الوزارة الوصية إلى أنه يتعين على جميع الموظفين غير المنتمين لأسلاك موظفي التعليم، المرسمين والراغبين المشاركة في الحركة التنقلية بعنوان السنة الدراسية المقبلة، مدعوون وجوبا لتقديم تصريح كتابي على مستوى المؤسسات التعليمية التي يزاولون فيها مهامهم، وهذا في أجل أقصاه 10 فيفري الداخل أيضا.

وعلاوة على ذلك، فإن مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، ملزمون بتحويل طلبات هؤلاء الموظفين غير المنتمين لأسلاك موظفي التعليم، إلى مديريات التربية للولايات في آجال أقصاها 15 فيفري القادم.

وأما بشأن مفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط، أفادت الوزارة بأنه يتعين عليهم إيداع طلباتهم لدى المصلحة المكلفة بتسيير المستخدمين بمديرية التربية، في نفس الآجال المحددة.

وجددت الوصاية التأكيد على أن المستخدمين الراغبين في الإحالة على التقاعد، هم الذين سيبلغون بتاريخ 31 أوت المقبل سن 60 سنة أو أكثر، فيما وجهت تعليمات لمديري التربية للولايات، تحثهم من خلالها على أهمية السهر شخصيا على ضمان إنجاز هذه العملية من دون أي تأخير.