حركة تغييرات واسعة في مجمّع سونلغاز

أجرى الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز مراد عجال يوم الأحد، حركة تعيينات وتحويلات واسعة، شملت عددا من المسيّرين ومديري التوزيع والمدراء الجهويين لنقل الكهرباء والغاز.

وجاء في بيان لسونلغاز، أن الحركة الجديدة شملت:

إنهاء مهام 2 من المسيّرين، وتعيين اثنين آخرين خلفا لهما،

إنهاء مهام 4 مديرين ولائيين للتوزيع، وتحويل 14 مديرا،

إنهاء مهام 2 من المدراء الجهويين لنقل وتوزيع الكهرباء، وتحويل 4 آخرين.

سونلغاز: لا قطع للكهرباء عن البلديات بسبب تأخر دفع الفواتير

وفي 21 جويلية 2022، أصدر الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال، تعليمة تمنع قطع الطاقة الكهربائية عن مقرات جميع بلديات الوطن المتخلفة عن فواتير الكهرباء.

وأوضح المسؤول أنّ هذا الإجراء “الاستثنائي” يرمي إلى تفادي عرقلة مصالح المواطنين، لأن “مصلحة المواطن تتصدر أولويات المجمّع”، على حدّ قوله.

كما أشار عجال إلى أن مجمّع سونلغاز يعمل على تحصيل الديون المترتبة على هذه الهيئات العمومية من خلال إقرار “تسهيلات” تتيح لها دفع ديونها بكل أريحية.