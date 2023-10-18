حركة تغيير واسعة مست المدراء الولائيين للتجارة
أجرى وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، يوم الأربعاء، حركة تغيير واسعة مست المدراء الولائيين للتجارة وترقية الصادرات.
وأفاد بيان وزارة التجارة أن هذه الحركة تدخل ضمن إطار عملية التقييم الشامل لأداء مختلف الإطارات والمدراء حيث تمّ إجراء التعيينات الآتية:
- نور الدين قعبس مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية أدرار .
- مراد بوالشعير مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية شلف.
- إبراهيم معيف مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية أم البواقي
- قرمان مولضاية مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية باتنة .
- سيد أحمد غالي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية بجاية .
- يونس عباس مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية بسكرة.
- عيسى مشاشو مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية البليدة.
- فاروق حمداوي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية البويرة
- عبد الجبار زعيم مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية تمنراست
- عزوز بن زديرة مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية تبسة.
- عبد الرحمان قيجي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية تلمسان
- فؤاد هلايلي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية. تيارت
- أمحمد لزرق مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية تيزي وزو.
- رشيد حجال مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية الجلفة.
- رشيد حمادي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية سطيف.
- أمينة أمير العيد مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية سعيدة.
- محمد العماري مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية سكيكدة.
- محمودي هجيرة مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية سيدي بلعباس.
- سيد علي مرداس مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية قسنطينة.
- عبد الله بن حالة مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية المديرة.
- رابح بلحوت مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية مستغانم.
- نجيم بلجنة مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية المسيلة.
- عبد القادر سقاي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية معسكر.
- العيد روابح مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية ورقلة.
- عبد الحق بازين مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية وهران .
- جمال عديدو مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية البيض.
- أحمد علالي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية برج بوعريريج.
- أحمد قمري مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية بومرداس.
- محمد حملاوي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية الطارف.
- نور الدين كرمية مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية الوادي.
- بلقاسم بليل مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية خنشلة.
- عبد الجليل لواتي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية سوق أهراس .
- عبد الوهاب خلفاوي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية ميلة.
- الهاشمي بن عرفة مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية النعامة
- محمد بنيدي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية عين تيموشنت.
- جمال حمزاوي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية غرداية.
- مفيدة بن طالب مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية غليزان.
- موسى نمر مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية تيميمون.
- عبد الله توجي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية برج باجي مختار.
- أحمد دراجي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية بني عباس.
- بضياف محمد مصطفى مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية أولاد جلال .
- عيشي مبارك مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية عين صالح .
- محمد جدي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية عين قزام
- منير عويش مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية توقرت.
- منصور صادقي مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية جانت .
- إدريس حواس مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية المغير.
- مقدم نور الدين مديرا للتجارة وترقية الصادرات بولاية المنيعة.