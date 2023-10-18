أجرى وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، يوم الأربعاء، حركة تغيير واسعة مست المدراء الولائيين للتجارة وترقية الصادرات.

وأفاد بيان وزارة التجارة أن هذه الحركة تدخل ضمن إطار عملية التقييم الشامل لأداء مختلف الإطارات والمدراء حيث تمّ إجراء التعيينات الآتية: