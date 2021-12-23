حركة جزئية في سلك الجمارك

أجرى المدير العام للجمارك حركة جزئية مست الإطارات على المستوى الوطني.

وجاء في بيان للمؤسسة أن المدير العام للجمارك قام بتعيين مدراء جهويين بـكل من تلمسان ، بشار، تمنراست، ورقلة ، عنابة، سطيف، البليدة.

وتخص هذه الحركة المصالح المركزية ومصالح أقاليم اختصاص المديريات الجهوية، كما تخص مصالح الجمـارك ذات الإختصاص الإقليـمي والولائـي.

إلى ذلك تم تعيين المدراء الفرعيون الجهويون للمنازعات الجمركية والتحصيل، وتعيين المدراء الفرعيون الجهويون للتقنيات الجمركية، وتعيين مدير فرعي جهوي لإدارة الوسائل بالجزائر ميناء، وتعيين مدير فرعي جهوي للهياكل القاعدية بعنابة.

وتأتي هذه الحركة -حسب بيان المديرية العامة للجمارك- لتجسيد الدور الاستراتيجي والمحوري لمصالح الجمارك في مختلف تدخلاتها الميدانية، وكذا تدعيم المجهودات المبذولة في مجال المعالجة الجمركية وتعزيز الدور الرقابي وترقية الأداء الجمركي.