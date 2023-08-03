حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامّين لدى المجالس القضائية.

وشملت هذه الحركة الجزئية حسب ما ذكره بيان للرئاسة:

تحويل 4 رؤساء مجالس قضائية و6 نوّاب عامين.

وترقية 18 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام.

وإنهاء مهام 7 رؤساء مجالس قضائية و9 نوّاب عامين.

وتهدف الحركة التي أجريت بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، إلى “إعطاء ديناميكية لسير الجهات القضائية وتحسين أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت عن جدارتها في ميدان العمل القضائي”، يضيف البيان.