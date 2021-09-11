حركة جزئية في مدراء الوكالات الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية  

أقرت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية حركة جزئية شملت عددا من الوكالات الولائية في إطار التقييم الدوري والمستمر لإطاراتها.

وجاء في بيان للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات نشره على صفحته الرسمية عبر فيسوك أن الولايات المعنية بالحركة هي: وهران، الجزائر غرب، الجزائر جنوب، مستغانم، البليدة ،النعامة، برج بوعريريج، ميلة، قسنطينة، سطيف وأدرار.

وأضاف البيان أن الحركة تأتي في إطار التقييم الدوري والمستمر لمدراء الوكالات الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية ومن أجل ضمان التكفل الأمثل بحاملي الأفكار والمشاريع وتحقيق الأهداف المسطرة.

وأشار البيان إلى أن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وفي إطار نظرتها الجديدة تسعى الى اعتماد طريقة عمل فعالة ومنظمة للإهتمام أكثر بالشباب المتوافدين الى وكالاتها سواء حاملي الأفكار الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة أو مرافقة المقاولين حاملي المشاريع أصحاب المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار ANADE .