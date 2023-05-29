حركة جزئية للإطارات السامية التابعة للمصالح الخارجية للجمارك

أعلنت المديرية العامة للجمارك، عن إجراء حركة جزئية مست الإطارات السامية التابعة للمصالح الخارجية للجمارك الجزائرية.

وجاء في بيان للمديرية: “المدير العام للجمارك, نور الدين خالدي, قام الأحد, بحركة جزئية شملت تغييرات وتعيينات مست الإطارات السامية التابعة للمصالح الخارجية للجمارك الجزائرية”.

وبموجب هذه الحركة, تم تعيين مدير فرعي بالمركز الوطني للتكوين الجمركي, و23 رئيس مفتشية أقسام للجمارك بكل من تمنراست وإليزي وعين أميناس وبشار والجلفة وقسنطينة وبسكرة وباتنة وتلمسان والغزوات وسيدي بلعباس وورقلة والشلف وتيارت وأم البواقي ووهران-خارجي ووهران-ميناء وأرزيو والطارف والجزائر-أنظمة خاصة والجزائر-عين طاية ومطار الجزائر الدولي-هواري بومدين (مسافرين) وبومرداس.

كما تم, تبعا للحركة الجزئية نفسها, تعيين 14 مديرا فرعيا جهويا بكل من وهران والشلف وسطيف وبشار وورقلة وعنابة وتلمسان وإليزي والأغواط و12 رئيس مصلحة جهوية للرقابة اللاحقة بكل من الجزائر-خارجية وسطيف وعنابة وورقلة وتبسة والأغواط ووهران والبليدة وتلمسان وقسنطينة وتمنراست والشلف.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة -حسب البيان- في إطار “الحركة الدورية لإطارات الجمارك الجزائرية بهدف إعطاء دفع جديد وتعزيز أداء المصالح الجمركية على المستوى الوطني”.